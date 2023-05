Luce dei Tuoi Occhi 2, Anticipazioni: Stasera su Canale5 l'Ultima Puntata della Fiction con Anna Valle

Anticipazioni TV

Questa sera ultimo appuntamento con Luce dei Tuoi Occhi 2. Scopriamo insieme cosa succederà nell'episodio finale in onda oggi, in prima serata su Canale5.

Stasera - mercoledì 17 maggio 2023 - ultimo appuntamento con Luce dei Tuoi Occhi 2 con Anna Valle e Giuseppe Zeno. La seconda stagione della Fiction va in onda in prima serata su Canale5 ma sarà disponibile - per tutti gli episodi - gratuitamente on demand su Mediaset Infinity. Vediamo insieme le Anticipazioni dell'ultima puntata di oggi:

Luce dei Tuoi Occhi 2: ecco cosa è successo nella quinta e penultima puntata

Nella quinta puntata di Luce dei Tuoi Occhi 2, Roberto si è svegliato ma non ricorda nulla di quello che è successo prima e soprattutto dice di non sapere chi sia Petra. La Novak, dopo aver confessato a Enrico di aver avuto un passato burrascoso, è fuggita in Svizzera insieme ad Armando e Diana, per scappare dalla Polizia che vuole arrestarla. Diana, convinta che la madre stia sbagliando, ha deciso di fuggire e, arrivata a Vicenza in autostop, ha chiamato Emma per farsi venire a prendere. Petra, stanata dalla Polizia, è stata scortata in Veneto. Durante l'interrogatorio ha raccontato di aver chiesto aiuto al professor Cantore, che gestiva un traffico di neonati. La donna ha confessato anche di aver ucciso Vicky e di aver incastrato Jacopo. Emma invece ha recuperato il referto dell'ecografia che Roberto aveva nelle sue tasche, quando è stato investito e ha scoperto che Petra non solo lavorava con Cantore ma era una sua paziente. Diciotto anni prima era una delle donne incinta, sotto la cura del professore.

Luce dei Tuoi Occhi 2: le Anticipazioni dell'Ultima Puntata in onda Stasera su Canale5

Emma è convinta che Petra non abbia detto tutta la verità e che nasconda ancora qualcosa. I sospetti dell'étoile si concretizzano quando un uomo misterioso si presenta dalla Novak in carcere, per minacciare di fare del male a Diana se lei non seguirà i suo ordini. Emma non smetterà di indagare e scoprirà una verità molto dura su Diana e non capirà perché, ancora una volta, è stata ingannata. La ragazza intanto verrà tormentata dai fantasmi del passato ed Emma dovrà starle più vicino che mai. Enrico riuscirà a fare la stessa cosa con la protagonista?

Luce dei Tuoi occhi 2 va in onda in prima serata su Canale5.