Luce dei Tuoi Occhi 2, Anticipazioni: Stasera su Canale5 la Quinta Puntata della Fiction con Anna Valle

Anticipazioni TV

Stasera appuntamento con la quinta puntata di Luce dei Tuoi Occhi 2. Scopriamo insieme cosa succederà nell'episodio in onda oggi, in prima serata su Canale5.

Stasera - mercoledì 10 maggio 2023 - appuntamento con la quinta puntata di Luce dei Tuoi Occhi 2 con Anna Valle e Giuseppe Zeno. La seconda stagione della Fiction andrà in onda in prima serata su Canale5 ma sarà disponibile - per tutti gli episodi - gratuitamente on demand su Mediaset Infinity. Vediamo insieme le Anticipazioni dell'episodio di oggi:

Luce dei Tuoi Occhi 2: ecco cosa è successo nella quarta puntata

Nella quarta puntata di Luce dei Tuoi Occhi, Enrico ha cercato di farsi perdonare da Emma ma la maestra non ha accettato le sue scuse e gli ha restituito l'anello. Deluso dalla scelta della sua ex fidanzata, Enrico ha deciso di indagare sul passato di Petra, scoprendo alcuni particolari inquietanti sulla sua vita, confermati poi dalla donna stessa, con cui ha poi scambiato un altro bacio, che Emma ha purtroppo visto. Intanto Roberto, uscito di prigione, si è presentato dalla Novak per chiederle dei soldi, in cambio del suo silenzio ma alla fine dell'episodio, non è riuscito a prenderli perché investito da un auto pirata. Anita ha fatto l'amore con Andrea ma il ragazzo, dopo la serata, l'ha allontanata, continuando a organizzare il suo percorso per cambiare sesso. Martina ha cercato informazioni sulla sua vera madre, non riuscendo però a scoprire e venendo ingannata dalla donna che avrebbe dovuto darle le risposte che tanto cercava.

Luce dei Tuoi Occhi 2: le Anticipazioni della Quinta Puntata in onda Stasera su Canale5

Emma non riesce a capacitarsi che Roberto sia stato investito da un auto pirata e cerca risposte. Suo fratello non può però dargliele, visto che giace in stato di incoscienza, su un letto di ospedale e non può certo rivelarle perché abbia incontrato Petra. La maestra decide di affrontare la Novak. Una volta a casa sua, Emma viene cacciata da Armando.

Petra, visto quanto successo, è costretta a lasciare Vicenza e a portare con sé Diana. Quello di cui è a conoscenza Roberto, è talmente grave da non permetterle di rimanere in città. Per suo fortuna quando l'uomo riprende conoscenza, non è in grado di raccontare nulla. Non ricorda infatti nessun evento dopo la sua uscita dal carcere.

Luce dei Tuoi occhi 2 va in onda in prima serata su Canale5.