Love is in the Air Anticipazioni Turche: Eda e Serkan dispersi tra le montagne, si rompono le acque!

Scopriamo insieme le Anticipazioni turche delle nuove puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5. Parto non convenzionale per Eda, Serkan terrorizzato.

Per Eda e Serkan sembra che tutto debba essere più complicato del previsto, anche il parto del secondogenito Alp. Stando alle Anticipazioni di Love is in the Air, provenienti dalla Turchia, presto assisteremo alla nascita del secondogenito della coppia che ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori di Canale5. Nonostante le accortezze di Serkan, il parto avverrà in modo inaspettato, mentre la coppia è dispersa tra le montagne.

Serkan paranoico nelle Anticipazioni Turche di Love is in the Air

Da quando ha scoperto che Eda è incinta, Serkan è diventato a dir poco paranoico. L’imprenditore ha costretto sua moglie ad una dieta ferrea per fornire al feto tutte le sostanze necessarie per crescere in salute, chiedono alla Yildiz di scegliere un nuovo ginecologo, poco convinto da quello che ha seguito la gravidanza della moglie. Eda ha assecondato il volere di Serkan per tranquillizzarlo, avendo compreso che l’ansia della sua dolce metà è data dal fatto di non essere stato presente durante la gravidanza di Kiraz. A tutto, però, c’è un limite ed Eda vuole che gli ultimi giorni prima del parto siano più rilassati e sereni possibile.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda e Serkan dispersi

Dopo aver assecondato Serkan, Eda decide che è ora di godersi qualche giorni di relax prima di diventare madre per la seconda volta. La coppia ha scelto il nome del secondogenito, volendo omaggiare il fratello defunto del Bolat, e ora la Yildiz pretende che l’imprenditore la accontenti, trascorrendo insieme un weekend nella casa in montagna. Purtroppo, durante il lungo viaggio, la macchina ha un guasto e la coppia finisce dispersa in mezzo ai boschi. Forse proprio a causa dello spavento, le acque di Eda si rompono e inizia il travaglio!

Love is in the Air Anticipazioni: Eda partorisce

Serkan porta Eda in un boschetto e la adagia a terra, aiutandola con il parto. La Yildiz è terrorizzata ma tutto si risolve per il meglio e il piccolo Alp nasce sano. La coppia riesce a raggiungere l’ospedale, dove amici e partenti li attendono per conoscere il nuovo arrivato. Aydan, ancora commossa per la scelta del nome del suo secondo nipote, non riesce a contenere l’emozione e promette di essere una nonna perfetta per Alp e Kiraz.

