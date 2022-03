Love is in the Air Anticipazioni Turche: Ayfer trova finalmente l’amore!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Love is in the Air, presto in onda su Canale5. Ayfer verrà investita e soccorsa da un misterioso uomo.

Nelle ultime puntate di Love is in the Air i destini dei personaggi principali e secondari si intrecceranno in modo vertiginoso. Stando alle Anticipazioni, provenienti dalla Turchia, Ayfer si troverà coinvolta sia nel rifiuto della proposta di matrimonio di Burak a Melo, che nel parto improvviso della nipote Eda, motivi per i quali sarà costretta a correre in ospedale. Prima di poter raggiungere Melo ed Eda, tuttavia, la donna sarà investita da una macchina e miracolosamente non riporterà danni, soccorsa dal ginecologo della Yildiz, il quale non maschererà il suo interesse per Ayfer.

Ayfer preoccupata per Eda e Melo nelle Anticipazioni di Love is in the Air

Ci troviamo all’epilogo della seconda stagione della soap e i personaggi secondari si incastrano perfettamente con le dinamiche di quelli principali, come succede nel caso di Ayfer. La zia di Eda è stata una grande confidente per Melo, dunque sa che la ragazza ha intenzione di rompere con Burak. Per assicurarsi che tutto vada liscio, Ayfer si presenta sul luogo dell’appuntamento tra i due fidanzati, proprio quando Melo rifiuta la proposta di matrimonio di Burak e, per errore, ingoia l’anello di fidanzamento che lui aveva nascosto nel suo drink. Nello stesso frangente, Eda ha le doglie e Ayfer crede che la nipote si stia recando in ospedale insieme a Serkan, ignara che la coppia è dispersa in mezzo ai boschi. Così, Ayfer si propone di accompagnare Melo al pronto soccorso, in modo da aiutare la giovane e incontrare la nipote prima del parto.

Anticipazioni turche Love is in the Air: Ayfer investita

Ayfer porta Melo e Burak all’ospedale ma, prima di poter varcare la soglia, verrà colpita da una macchina in corsa che, per fortuna, non le causerà danni. Ancora scossa per l’accaduto, la zia di Eda si affretta a raggiungere Eda, per poi scoprire che la nipote non è nella clinica. Qui, tuttavia, Ayfer incontra il ginecologo Jeng che si precipiterà ad aiutarla dopo l’incidente. Tra i due sarà attrazione fin dal primo istante.

Love is in the Air Anticipazioni: Jeng conquista Ayfer

Ayfer e Jeng saranno immediatamente attratti l’uno dall’altra. Per la coppia sarà un vero e proprio colpo di fulmine e finalmente anche la zia di Eda potrà sperare in un vero lieto fine. Purtroppo, la soap finisce prima che la nuova coppia dia prova d’amore e a noi non rimane che immaginare che la dolcezza di Ayfer sia finalmente apprezzata e ammirata da un uomo rispettoso e leale.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.