Love is in the Air Anticipazioni 25 marzo 2022: Kerem fugge, l’anello di Aydan è…

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Kerem, accusato di furto, lascia la città.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 25 marzo 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale5 , tutto sono convinti che Kerem sia responsabile del furto dell’anello di Aydan e lui, non potendo rivelare di aver accettato i soldi da Burak dopo aver stretto un patto con l’amico, decide di fuggire dalla città. Nel frattempo, Eda dimentica il compleanno di Serkan ma fortunatamente Melo e Ayfer l’aiutano.

Kerem sotto attacco nella Puntata di Love is in the Air del 25 marzo 2022

Aydan ha smarrito il prezioso anello regalatole da Kemal, pegno della famiglia da generazioni, dopo averlo lasciato incustodito per qualche ora. Dal momento che Kerem ha annunciato di aver improvvisamente trovato i soldi per iscriversi all’università, risolvendo così la sua tragica situazione economica, Aydan sospetta che sia stato proprio il giovane a rubare l’anello e lo accusa pubblicamente.

Anticipazioni Love is in the Air: Kerem lascia la città

I soldi che Kerem ha usato per pagare la retta universitaria sono un regalo di Burak, il quale ha chiesto espressamente all’amico di non fare mai parola con nessuno di questo prestito. Così, non potendo tradire l’unica persona che si sia offerta di aiutarlo economicamente, Kerem non riesce a difendersi dalle accuse di Aydan e prende l’unica via possibile: la fuga.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda disperata

Tra il trambusto generale e le discussioni con Serkan, Eda dimentica completamente il compleanno del marito e teme che lui si offenderà molto per questa svista. Così, Eda inizia a preparare una festa a sorpresa per Serkan, scoprendo che Melo e Ayfer hanno già pensato a tutto per aiutarla.

Scopri le Anticipazioni di Love is in the Air dal 21 al 25 marzo 2022.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.