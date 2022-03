Love is in the Air Anticipazioni 23 marzo 2022: Kerem è un ladro, Aydan non ha dubbi

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Kerem sospettato di aver derubato Aydan.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 23 marzo 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale5 , mentre Serkan ed Engin discutono dopo aver scoperto che Can e Kiraz pensano già al matrimonio, Burak aiuta Kerem con la fredda universitaria, permettendo all’amico di iscriversi e prendere la tanto agognata laurea. Dal momento che Kerem ha comunicato a tutti di aver risolto i suoi problemi economici, proprio in concomitanza con la sparizione del costoso anello di Aydan, e non conoscendo la verità sui soldi donati da Burak, tutti credono che il giovane sia un ladro.

Serkan discute con Engin nella puntata di Love is in the Air del 23 marzo 2022

Can vuole sposare Kiraz e ha rubato l’anello di Aydan per chiedere la mano della sua migliore amica. Serkan ed Engin scoprono l’intenzione di Can ed esplode una lite tra i due amici, fomentata dalla gelosia del Bolat nei confronti della figlia e dalle accuse di Engin, certo che quanto accaduto sia tutta colpa dell’amico e dei suoi continui discorsi sul matrimonio.

Anticipazioni Love is in the Air: Burak salva Kerem

Kerem ha seri problemi economici e ha scoperto che la borsa di studio che ha vinto non copre tutte le spese universitarie. Il giovane è disperato e Burak decide di intervenire, prestando la somma mancante per permettere a Kerem di conseguire la laurea. Burak, in cambio, pretende che l’amico non dica mai a nessuno da dove provengono i soldi, preferendo rimanere nell’ombra.

Love is in the Air Anticipazioni: Kerem al centro dei sospetti

Kerem è pieno di gioia e annuncia a tutti di aver finalmente trovato i soldi che gli servono per iscriversi all’università. Peccato che, poche ore prima dell’annuncio, Aydan abbia perso un anello di grande valore e tutti iniziano a trovare sempre più strano che il giovane abbia trovato i soldi così in fretta. Insomma, Kerem è l’indiziato numero uno per il furto del prezioso oggetto.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.