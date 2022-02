Love is in the Air Anticipazioni 18 febbraio 2022: Serkan ed Eda si sposano!

Anticipazioni TV

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Arriva il giorno della nozze di Eda e Serkan.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 18 febbraio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, arriva il giorno della nozze di Eda e Serkan, e anche questa volta è l’imprenditore a sorprendere la sua dolce metà con una cerimonia intima e romantica. Mentre la signora Deniz non ha rispetto neppure del giorno del matrimonio e lancia frecciatine alla sposa, Serkan si rende conto di dover contendere un’occasione al rapporto con Kemal.

Matrimonio a sorpresa nella Puntata di Love is in the Air del 18 febbraio 2022

Eda ha detto sì alla proposta di nozze di Serkan, e l’imprenditore è pronto a sposarsi prima che qualche imprevisto gli impedisca di coronare il sogno d’amore con la bella paesaggista. Per questo motivo, con la complicità di amici, familiari e della figlia Kiraz, Serkan organizza un matrimonio a sorpresa, attirando Eda sul luogo dell’evento con una scusa. La Yildiz è a dir poco emozionata: non si sarebbe mai aspettata un gesto così romantico dal Bolat.

Anticipazioni Love is in the Air: Ede e Serkan sposi

Eda viene attirata da Kiraz in un giardino addobbato per l’occasione, dove trova Serkan vestito di tutto punto e amici e parenti pronti ad accompagnarli verso l’altare. La Yildiz è felice di poter finalmente diventare la moglie dell’uomo che ha sempre amato, nonché padre di sua figlia. Le nozze vengono celebrate senza colpi di scena e, finalmente, Eda e Serkan sono marito e moglie. Nel giardino si tiene un piccolo rinfresco per gli sposi, durante il quale la signora Deniz fa un regalo molto sconveniente al Bolat.

Love is in the Air Anticipazioni: Serkan fa un passo avanti

Durante la cerimonia, Kemal si è rivelato un aiutante prezioso e Serkan non può che riflettere sul rapporto che ha con il padre biologico. Da quando ha saputo la verità, il Bolat ha impedito a Kemal di legare con lui, allontanandolo anche dalla figlia Kiraz. Ora, tuttavia, l’imprenditore si sente pronto a dare un’occasione al padre.

