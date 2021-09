Love is in the Air Anticipazioni 14 settembre 2021: Eda ko! Serkan ora vuole la verità

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Nelle Trame dell'episodio, Eda ha ceduto ai ricatti di sua nonna e soffre moltissimo. Serkan cerca di avere spiegazioni.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 14 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 16.20 su Canale5, Eda ha ceduto al ricatto di sua nonna e ha deciso di lasciare per sempre Serkan, per salvarlo dalla prigione. Una volta libero il Bolat cerca di capire cosa sia successo alla sua amata e perché abbia fatto marcia indietro sul loro rapporto così improvvisamente. Decide quindi di raggiungerla a casa sua, non curandosi minimamente delle attenzioni che Balca gli rivolge. Intanto Melek cerca di scucire a Tahir informazioni su Semiha ma purtroppo sarà lui a scoprire qualche dettaglio in più sulla Yildiz, a causa dell'ingenuità di Erdem e Leyla. Intanto tra Ayfer e lo chef Alexander le cose sembrano andare a gonfie vele... ma non per molto!

Anticipazioni Love is in the Air: Eda cede al ricatto di sua nonna

Semiha ha minacciato Eda di fare del male a Serkan e sembra proprio che ci sia riuscita. La ragazza è infatti certa che sua nonna sia l'unica responsabile dell'arresto del Bolat e ora capisce che la sua nonnina adorata è davvero pericolosa. Dopo aver scoperto da Ceren che le accuse che pendono sul Bolat sono molto serie e che rischia il carcere per diversi anni, Eda decide di cedere ai ricatti. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che la ragazza, promesso a Semiha di non avvicinarsi più a Serkan, otterrà da lei l'aiuto necessario per farlo uscire di cella e farlo scagionare completamente. Ora dovrà però mantenere la sua promessa e non potrà certo dire nulla al suo amato. Questo segreto comincerà sin da subito a tormentarla e le sue amiche – le uniche al corrente di tutto – cercheranno di aiutarla come possono.

Eda dice addio a Serkan e gli fa capire di non poter anzi di non voler più stare con lui. La ragazza infatti, da quando lui è uscito di prigione, non si fa sentire e non risponde alle sue chiamate. È un atteggiamento molto strano e il Bolat non è tipo da lasciare che le cose si svolgano senza che lui ne conosca i perché e per come. Le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che l'architetto, snobbando completamente Balca – trasferitasi momentaneamente a casa Bolat – raggiungerà casa Yildiz per parlare con Eda. Ma al suo posto troverà Ayfer, che non vorrà saperne di lui e lo manderà via. Purtroppo anche le amiche della fioraia cercheranno di allontanare Serkan. Melek, Ceren e Fifi sono al corrente dei ricatti di Semiha e vogliono aiutare la loro amica come possono.

Love is in the Air Anticipazioni: La reputazione di Serkan è a rischio

Melek e Ceren cercheranno di aiutare Eda ottenendo qualche informazione su Semiha da Tahir. Purtroppo però il tuttofare della signora Yildirim non intenderà scucire alcuna informazione sulla sua “padrona” e anzi le Anticipazioni di Love is in the Air ci rivelano che riuscirà a carpire lui qualche info in più su Eda, a causa dell'ingenuità di Erdem e Leyla. Intanto Serkan dovrà affrontare la stampa. Benché le accuse su di lui siano cadute, la sua reputazione è in grave pericolo e ora Balca ha l'occasione di farsi avanti, mostrandosi in grado di risolvere la questione. Ayfer invece continua la sua frequentazione con chef Alexander, che sembra davvero interessato a lei... ma non mancheranno divertenti equivoci.

