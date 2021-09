Love is in the Air Anticipazioni dal 13 al 17 settembre 2021: Eda distrutta! Il patto con Semiha l'ha messa ko

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 13 al 17 settembre 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni della soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 13 al 17 settembre 2021 su Canale 5.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 13 al 17 settembre 2021

Puntata in onda Lunedì 13 settembre 2021

Ultimo dell'anno: Aydan e Ayfer vengono conquistate dal fascino di Chef Alexander e dello squisito piatto che il cuoco ha preparato per loro.

Puntata in onda Martedì 14 settembre 2021

Il segreto che Eda custodisce la tormenta nei sogni e le impedisce di avvicinarsi a Serkan. Balca, intanto, mette in atto la sua strategia per conquistare Serkan.

Puntata in onda Mercoledì 15 settembre 2021

Lo Chef Alexander, corteggiato da Ayfer e Aydan, invita a cena entrambe che però sono all'oscuro una dell'invito dell'altra, con esisti esilaranti.

Puntata in onda Giovedì 16 settembre 2021

Serkan viene a sapere che suo padre è stato arrestato alle Bahamas per possesso di denaro falso ed è convinto che sia vittima un complotto.

Puntata in onda Venerdì 17 settembre 2021

Semiha ha costretto Eda a lasciare Serkan, ma lei non intende arrendersi e passa al contrattacco, e si dice intenzionata a riallacciare i rapporti con la nonna.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.30.