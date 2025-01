Leopardi - Il Poeta dell’Infinito: Stasera e Domani la miniserie TV dedicata all’artista anzi all’uomo dell’Infinito

Anticipazioni TV

Stasera e domani non perdete l’appuntamento con la miniserie evento Leopardi – Il Poeta dell’Infinito, un ritratto umano del grande artista di Recanati.

Questa sera, martedì 7 gennaio 2025, e domani sera, mercoledì 8 gennaio 2025, arriva Leopardi – Il Poeta dell’Infinito. La serie evento, con Leonardo Maltese, Cristiano Caccamo, Giusy Buscemi, Alessio Boni, Valentina Cervi e con la partecipazione di Alessandro Preziosi, va in onda su Rai1 in due serate imperdibili, alle ore 21.40.

La miniserie TV, coprodotta da Rai Fiction, IBC Movie, Rai Com e Oplon Film, è la prima opera televisiva del regista Sergio Rubini e racconta la vita intima e privata dell’artista di Recanati, rivelandone la vera natura, non solo quella del poeta ma anche quella dell’uomo geniale e precursore dei tempi.

Leopardi – Il Poeta dell’Infinito è la serie evento in onda su Rai1 il 7 e l’8 gennaio 2025, in prima serata. La miniserie, anzi il biopic è dedicato alla vita privata dell’artista, dall’infanzia rinchiuso tra le mura della grande casa paterna di Recanati in compagnia dei suoi fratelli e protetto dall’amore – a volte opprimente – di suo padre e dalla fermezza di sua madre, alla vita adulta, piena di viaggi e piena di idee ma disturbata dalla sua malattia. Leonardo Maltese interpreta con delicatezza il giovane Giacomo per tutto il corso della sua breve ma intensa vita e ne tratteggia un ritratto di uomo e non solo quello dell’artista.

Le due prime serate racconteranno l’uomo dietro l’artista e tratteggeranno un profilo delicato, determinato, visionario, precursore dei tempi e non solo un uomo provato dalla malattia e dalle tristezze. A interpretare i personaggi che hanno girato intorno alla vita di Giacomo Leopardi troviamo Cristiano Caccamo nei panni di Antonio Ranieri, amico fraterno di Leopardi mentre in quelli di Fanny Targioni Tozzetti, l’amore impossibile e doloroso del poeta, l'Aspasia dei suoi componimenti, c’è Giusy Buscemi. Sua madre Adelaide Antici è interpretata da Valentina Cervi mentre suo padre, l’algido conte Monaldo, da Alessio Boni. Alessandro Preziosi interpreta invece Don Carmine, il parroco che accoglie nella sua chiesa la salma del poeta, portata da un disperato Ranieri, alla ricerca di una degna sepoltura per il suo amico.

Leopardi – Il Poeta dell’Infinito, Anticipazioni: ecco la trama della Miniserie in onda Stasera e Domani su Rai1

Leopardi – Il Poeta dell’Infinito: anticipazioni prima puntata

Nella prima puntata di Leopardi – Il Poeta dell’Infinito, in onda stasera – 7 gennaio 2025 – ci ritroveremo a Napoli nel 1837. Leopardi è appena morto e Antonio Ranieri cerca di convincere Don Carmine a dargli sepoltura nonostante il divieto per via di un’epidemia di colera. Per riuscire a spingere il sacerdote a dargli questo importante permesso, Ranieri comincia a raccontargli la vita del suo amico, affinché il chierico possa ricredersi sul poeta, da tanti creduto solo un miscredente e un ateo. Il racconto comincia dall’infanzia dell’artista, a Recanati nel 1809. Il futuro artista vive insieme ai suoi fratelli rinchiuso della casa paterna, con tanta voglia di uscire e giocare con gli altri bambini che vede dalla finestra. Impossibilitato a farlo per via dei divieti del padre, che con lui ha un rapporto molto stretto, Giacomo trova consolazione nei libri e per la prima volta sente le pulsioni dell’amore quando, nel 1817, la cugina di suo padre – Geltrude – fa visita alla loro famiglia. Ma a scuotere la sua vita è il suo rapporto epistolare con alcuni intellettuali dell’epoca, che lo portano alla stesura di All'Italia, che si diffonde come un inno carbonaro e che gli porta grandi problemi, essendo lui un nobile. Grazie all’intervento di suo zio Carlo Antici e dopo il peggioramento della sua salute, riesce ad allontanarsi da Recanati e a cominciare a viaggiare. I suoi scritti, sempre più forti e sempre più fuori dagli schemi, lo portano ad avere alcuni problemi economici. In questo momento di difficoltà incontra Antonio Ranieri ma anche la bella Fanny Targioni Tozzetti, di cui si innamora. Ranieri gli promette di aiutare a conquistarla ma alla fine Fanny si invaghisce proprio di lui, mettendo a rischio l’amicizia, molto forte, tra i tre.

Leopardi – Il Poeta dell’Infinito: anticipazioni seconda puntata

Nella seconda puntata, in onda mercoledì 8 gennaio 2025, rivedremo Giacomo, Antonio e Fanny sempre più uniti. Sebbene l’amore tra Ranieri e la donna sia ormai un dato di fatto, l’amicizia tra i tre continua, tanto che insieme creano un giornale di satira, Le Flâneur. Fanny non riesce a considerare Giacomo qualcosa di più di un amico mentre Antonio cerca in tutti i modi di starle lontano per non fare soffrire Leopardi. Intanto Bologna insorge contro l’invasore e Giacomo viene nominato delegato all’Assemblea nazionale del nuovo Stato italiano. L’artista non vuole però accettare compromessi e finisce per scontrarsi con i patrioti. Antonio prosegue la sua relazione con l’attrice Lenina Pelzet e con lei viaggia da una parte all’altra, lasciando l’amico da solo, in balia del suo amore mai ricambiato per Fanny, che capisce essere innamorata di Ranieri. Nonostante sia addolorato per questa scoperta, decide di tenere nascosto a entrambi di sapere di loro.

La salute di Giacomo peggiora e Antonio lo convince a recarsi a Napoli, dove vive sua sorella Paolina, che potrà occuparsi di lui. Anche nella città partenopea Leopardi fatica a farsi accettare. Le sue idee sono visionarie e la sua filosofia quasi guardinga davanti al progresso, gli impedisce di essere accettato. All’improvviso scoppia un’epidemia di colera e l’artista vorrebbe scappare ma la sua malattia glielo impedisce. Come suo ultimo desiderio chiede a Paolina di mettergli nel taschino del suo frac, vicino al suo cuore, la lettera d’amore che Fanny scrisse ad Antonio e che lui tempo prima aveva trovato.

Leopardi - Il Poeta dell'Infinito va in onda il 7 e l'8 gennaio 2025 su Rai1.