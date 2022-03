Lea - Un nuovo giorno: Stasera l’Ultima Puntata della Fiction di Rai1 con Anna Valle

Anticipazioni TV

Lea - Un nuovo giorno giunge all'ultima puntata su Rai 1: la fiction interpretata da Anna Valle e Giorgio Pasotti è al gran finale.

Stasera 1° marzo su Rai 1 in prima serata si conclude con l'ultima puntata la vicenda di Lea - Un nuovo giorno, la fiction che vede protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti, rispettivamente infermiera e primario del reparto di pediatria dell'ospedale di Ferrara. I due stanno per ricongiungersi dopo che il loro matrimonio era naufragato di fronte alla perdita del proprio figlio. La donna si stava aprendo a un nuovo amore, il musicista Arturo (Mehmet Günsür), ma la sorte sembra aver deciso che il passato non è davvero passato....

Lea - Un nuovo giorno, le anticipazioni della quarta e ultima puntata

Il quarto appuntamento con Lea - Un nuovo giorno si articola come al solito in due episodi. In "Segreti di famiglia", mentre Marco e Lea cercando si salvare il piccolo Tommaso afflitto da anemia (scoprendo una verità sulla paternità del bambino), realizzano di non poter ottenere l'affidamento di Koljia. È un intoppo nella strada verso il ricongiugimento dei due, eppure proprio quando Arturo, addolorato dall'abbandono di Lea, sta per partire per un lungo tour, è lei a dargli una notizia che cambierà le carte in tavola...

Nell'episodio "L'uomo giusto", la crisi tra Marco e Lea viene momentaneamente accantonata per salvare Viola, in cerca di qualcuno che possa donarle un rene (mentre nell'episodio successivo lei si è già avvicinata teneramente a Luca). Ci sarà un lieto fine per Kolja, che riesce a camminare con le protesi: la sua resilienza riconquista i genitori affidatari che gli avevano voltato le spalle. Mentre Anna e Lea si chiariscono e Arturo è in partenza, Marco non è più sicuro di riuscire a non perdere Lea ancora... un avvenimento sorprendente rimetterà tutto in discussione e sarà fatta chiarezza nel loro rapporto.