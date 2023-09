La Voce Che Hai Dentro, Anticipazioni: la Terza Puntata della Fiction va in onda Stasera su Canale5

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento stasera, venerdì 29 settembre 2023, con La Voce Che Hai Dentro, la serie TV con Massimo Ranieri nei panni di un talentuoso produttore discografico, caduto in disgrazia dopo essere stato accusato ingiustamente di omicidio. La Fiction ci aspetta su Canale5 alle ore 21.30. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le trame dei due episodi di oggi:

La Voce Che Hai Dentro: Anticipazioni terza puntata di stasera 29 settembre 2023

Nella terza puntata de La Voce Che Hai Dentro, la famiglia Ferrara sarà coinvolta in tanti e nuovi avvenimenti, che sconvolgeranno la vita di tutti. Regina verrà sconvolta dall’arrivo del padre, che la spingerà a un tradimento inaspettato. Maria vivrà in un profondo scoramento davanti alle carte del divorzio, firmate da Michele mentre Raffaele sarà ossessionato dalla morte del nonno e sarà tormentato dai ricordi e incubi di quella sera. Ma quello che ricorda corrisponderà a verità? Chi è il vero assassino di Mimmo? Michele e Anna, convinti ad andare in fondo alla faccenda, cercano qualche dettaglio che li aiuti a ricostruire i fatti. Anna lo troverà e questo potrebbe rivelarsi decisivo.

La Voce Che Hai Dentro: ecco la Trama della Fiction con Massimo Ranieri

Massimo Ranieri torna in TV con un nuovo appuntamento su Canale5. L’artista è il protagonista de La Voce Che Hai Dentro. La Fiction è composta di quattro prime serate, per un totale di otto episodi. Ecco la trama:

Ranieri interpreta Michele Ferrara, il proprietario della Parthenope Edizioni Musicali, una casa discografica di grande successo, il cui lavoro si è purtroppo fermato, dopo l’arresto di Michele, accusato di aver ucciso suo padre Domenico, una vecchia gloria della musica partenopea. Michele ha sempre professato la sua innocenza ma ha conquistato la libertà soltanto dopo dieci anni. In questo tempo le cose sono molto cambiate e al suo ritorno a casa capirà di doversi rimboccare le maniche più del previsto. Il panorama musicale, in questi anni, si è movimentato tantissimo e per evitare il fallimento e la vendita della sua etichetta al suo acerrimo nemico Gaetano Russo, dovrà inventarsi qualcosa di diverso e a tratti folle: selezionare e scritturare talenti emergenti. Ma la vera illuminazione per andare avanti la troverà grazie all’incontro con la giovane trapper Regina, una ragazza confusa e piena di rabbia ma dall’indubbio talento.

Michele si ritroverà a farle da mentore e da guida così come dovrà tornare a essere il perno centrale della sua famiglia, anche essa – come Regina – completamente allo sbaraglio e ormai disillusa che le cose si possano sistemare. Riuscirà a salvare se stesso, i suoi cari e la sua carriera? Ma soprattutto riuscirà a far capire a chi gli sta intorno che quello che vale la pena ascoltare è la voce che si ha dentro, unica bussola in un mondo che sembra ormai perduto?

La Voce Che Hai Dentro va in onda alle ore 21.30 su Canale5.