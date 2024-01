La Storia: Francesca Archibugi e Jasmine Trinca presentano la serie dal libro di Elsa Morante da stasera su Rai 1

Anticipazioni TV

Comincia questa sera su Rai 1 la miniserie La Storia, tratta dall'omonimo romanzo di Elsa Morante. A dirigerla è stata Francesca Archibugi, che ha scelto come protagonista Jasmine Trinca. La regista e l'attrice l'hanno presentata alla stampa, descrivendola come un sogno diventato realtà.

Nel 1974 Elsa Morante aveva già pubblicato "Menzogna e sortilegio" e "L'isola di Arturo", ed era considerata la più grande scrittrice italiana del secondo dopoguerra. In quell'anno uscì il suo libro più importante, un romanzo storico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale a Roma e intitolato "La Storia". L'autrice volle dare alle stampe soltanto l'edizione economica e, attraverso la dolorosa vicenda di una donna disgraziata con due figli, un marito morto e il terribile ricordo di uno stupro, seppe trasformare la disperazione in poesia. Il libro vendette fin da subito un numero spropositato di copie, ma se molti lettori lo trovarono magnifico, buona parte dell'intellighenzia di sinistra rimase scandalizzata. Pier Paolo Pasolini lo attaccò con violenza per ben due volte e perfino Italo Calvino mostrò di non apprezzarlo, sostenendo che un'opera letteraria poteva far riflettere o ridere, ma non doveva assolutamente commuovere. Le polemiche durarono un anno intero, come ha raccontato alla stampa Francesca Archibugi, regista di una miniserie ispirata al romanzo. La Archibugi ci ha tenuto a dire subito ai giornalisti che, grazie a "La Storia", Elsa Morante è riuscita, con afflato narrativo e anarcoide, a strappare il tema della lotta di classe dalle mani del marxismo, restituendo ai personaggi di finzione, spesso strumentalizzati dalle ideologie, la centralità che meritavano (e meritano) nell'economia di un racconto.

La Storia: un romanzo che fa discutere

Francesca Archibugi ama trasformare in immagini i romanzi, e lo ha fatto ad esempio nel 2021 con "Il colibrì" di Sandro Veronesi, ma in questo caso era ben consapevole di avere di fronte un libro monstrum che, pur essendo modernissimo, rimanda ai grandi romanzi dell'800, e quindi era intimorita, ma poi si è buttata, e il risultato del suo sforzo sono 4 puntate, ciascuna composta da due episodi, che andranno in onda ogni lunedì in prima serata su Rai 1 a cominciare proprio da oggi. A scrivere la sceneggiatura sono stati Giulia Calenda, Ilaria Macchia e Francesco Piccolo. Quest'ultimo ha collaborato più volte con la Archibugi e ci ha tenuto a spiegare la ragione per cui Pasolini & Co. si sono scagliati con inaudita ferocia contro "La Storia": “Il motivo era molto semplice: erano anni in cui non si poteva raccontare la gente povera che perdeva. Elsa Morante, parlando del bombardamento di San Lorenzo del 19 luglio 1943, fece morire i proletari, e questa cosa all'epoca era inaccettabile, tant'è che contro la scrittrice si scagliarono Il Manifesto e tutti i giornali di sinistra. Qualcuno disse addirittura che, se si doveva piangere, allora era meglio tagliare le cipolle. La Morante veniva considerata scomoda, dal momento che aveva avuto il coraggio di far riflettere su qualcosa di profondamente vero, e cioè che nei secoli il proletariato era stato sempre sconfitto".

Contrariamente a quanto hanno affermato diversi critici letterari, Elsa Morante non si dispiacque per le stroncature, e la stessa Archibugi ha avuto occasione di sincerarsene prima di mettersi al lavoro: "La Morante leggeva gli articoli dei suoi detrattori e rideva. Quando l'ho scoperto, ho smesso di pensare che il mio compito di regista, e anche il dovere dell'intero team creativo, fosse riscattare un'ingiustizia. La Morante non ha vissuto ciò che è accaduto come una mancanza di rispetto, piuttosto era consapevole che le cose sarebbero andate in quella direzione".

Il fantasma di Luigi Comencini

Chiunque affronti un adattamento de "La Storia" per il piccolo schermo, non può non pensare alla versione di Luigi Comencini, andata in onda nel 1986 e con protagonista Claudia Cardinale nei panni della protagonista Ida Ramundo Vedova Mancuso. Come la sceneggiatrice Giulia Calenda, che di Comencini è la nipote, la Archibugi ha preferito non vederla: "Comencini, oltre a La Storia, ha diretto forse la produzione televisiva italiana più bella di sempre, vale a dire Pinocchio, così mi sono detta: non la voglio vedere perché già il confronto con il libro è schiacciante, e infatti abbiamo lavorato partendo dal libro. Sono rimasta subito ammirata dal lavoro dei miei sceneggiatori, che ho trovato eccezionale, inoltre non mi sarei mai lanciata in una simile avventura se non mi fossi sentita protetta dalla produzione. Infine ho avuto dei collaboratori geniali: Luca Bigazzi per la fotografia, Ludovica Ferrario per la scenografia, Battista Lena, che poi è mio marito, per le musiche. Senza una squadra di lavoro forte non sarebbe stato possibile fare un lavoro del genere. Come dico sempre, io sono un'artigiana, sono la capitana di una nave che deve arrivare in un porto sicuro, e quindi mi devo occupare delle sartie e anche tenere conto della situazione geopolitica del paese al quale appartengo: devo fare il piccolo e devo fare il grandissimo, in altre parole devo lavorare sul dettaglio senza mai perdere di vista il disegno collettivo. Non riuscirei a compiere uno sforzo del genere se non avessi dei validi aiutanti".

La Archibugi ha parlato infine dei suoi fantastici attori, che sono Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento, Valerio Mastandrea, Francesco Zenga, Lorenzo Zurzolo e il piccolo Mattia Basciani: "Quando Roberto Sessa di Picomedia mi ha proposto la regia di questa serie, ho posto delle condizioni: la prima è stata non avere attori stranieri, che avrebbero finito per togliere la verità a tutti i personaggi. Bisognava assolutamente avere un cast ispirato e oculato. Sono stata accontentata, e secondo me una delle grandi qualità de La Storia è che tutti sono chi devono essere".

La Storia: Trailer Ufficiale: La Storia: Trailer Ufficiale della Serie Rai - HD

Jasmine Trinca è Ida Ramundo

A interpretare Ida Ramundo è dunque Jasmine Trinca, come al solito straordinaria. L'attrice si sentiva un po' in soggezione, perché "La Storia" è il suo romanzo del cuore e sua figlia si chiama Elsa proprio in omaggio alla Morante. Jasmine ha letto il romanzo 2 volte quando andava al liceo ed è di Testaccio, quartiere romano in cui si svolge una parte della vicenda: "Per me Elsa Morante è un nume, e quindi già mi si apre il terreno sotto i piedi a venirvi a parlare di come ho costruito Ida. Quando mi è stato proposto il ruolo, ho sentito che era arrivata l'opportunità che avevo aspettato per tutta la vita. La caratteristica principale di Ida è una soggezione spaurita. L'ho fatta mia perché era esattamente ciò che sentivo. Il personaggio, inoltre, mi sembrava una bellissima occasione per provare a raccontare la storia con una voce femminile, visto che spesso sono gli uomini a narrarla. Non potevo non accettare, naturalmente con grande umiltà, di essere questa poveraccia, questa disgraziata che ha paura di stare al mondo e che, grazie a Elsa Morante, diventa un personaggio epico, o meglio una di quegli ultimi a cui la scrittrice guardava con immenso, sconfinato amore".

Le riprese della miniserie La Storia sono durate 6 mesi, e il tempo a disposizione ha permesso a Jasmine Trinca di capire il personaggio e farlo proprio, ma c'era un equilibrio da mantenere e, considerata la grande trasformazione di Ida, non era un compito facile: "È stato un percorso molto profondo, una delle esperienze più significative della mia vita. Francesca mi ha molto diretta, ricordandomi sempre lo sguardo smarrito di Ida. L'ho sentita Ida, e infatti, a un certo punto, per la strana attrice che sono, qualcosa è diventato carne, e c'è una cosa molto bella che diceva Elsa Morante sulla precognizione, e cioè che Ida aveva un modo di sentire che non passava dall'intelletto ma dal suo corpo, e penso che il mio corpo a un certo punto sia diventato quella cosa là. Ho lavorato anche su una ferinità che mi piace sempre cercare e tirare fuori da certi personaggi".

Alla Trinca è piaciuto molto lavorare insieme a Francesco Zenga e a Mattia Basciani, che interpretano i figli di Ida e che "hanno portato nella serie tantissima meraviglia". Mentre parlava dei due attori, l’attrice li ha indicati. Erano seduti in prima fila accanto a Zurzolo, che fa la parte di un anarchico che è riuscito a fuggire da un campo di concentramento. "Credo che La Storia" - ha concluso Jasmine - "non sia un racconto individuale, è un racconto che ha sicuramente un nome e un cognome, Ida Ramundo Vedova Mancuso, però parla anche di una collettività e di come la guerra affligga da sempre i poveri, perché la guerra la fanno i potenti, e questa è una banalità, ma non ce ne dobbiamo dimenticare mai".

La nostra video Intervista alla regista Francesca Archibugi

Concludiamo il nostro articolo sulla presentazione alla stampa de La Storia, con la nostra intervista video a Francesca Archibugi, ricordandovi che questa sera, in prima serata su Rai 1, va in onda la prima puntata. Non perdetela!