La Ragazza alla Pari: Stasera 20 agosto e domani 21 agosto 2025 su Canale 5 appuntamento con il brivido del thriller

Anticipazioni TV

Mercoledì e giovedì 20 e 21 agosto 2025, appuntamento con la mini serie TV La Ragazza alla Pari, un thriller che renderà frizzanti le prime serate di Canale5. Scopriamo insieme la trama.

Non solo dizi turche, su Canale5 arriva anzi torna, il thriller. Questa sera e domani, 20 e 21 agosto 2025, in prima serata abbiamo appuntamento con La Ragazza alla Pari, miniserie inglese andata in onda nei mesi scorsi in madre patria. Una famiglia si troverà alle prese con l’arrivo di una misteriosa e inquietante ragazza alla pari. Scopriamo insieme la trama di questa fiction imperdibile.

La Ragazza alla Pari: su Canale5 torna il brivido del thriller

Su Canale5 non ci sono solo “appuntamenti turchi”. Questa sera e domani ci farà compagnia una storia da brivido direttamente dall’Inghilterra. La Ragazza alla Pari è una miniserie prodotta da Pernel Media con MK1 Studios in associazione con ITV Studios e andata in onda nei mesi scorsi su Channel 5, con il titolo originale di The Au Pair.

Nel cast della serie ritroviamo David Suchet, interprete di Hercule Poirot, che nell’appuntamento di oggi e domani interpreta George, il padre della protagonista Zoe Dalton, interpretata da Sally Bretton. Con loro ci sono tra gli altri: Ludmilla Makowski (Sandrine), Kenny Doughty (Chris Dalton), Virginie Ledoyen (Marie), Margot Pue (Amber) e Ripley Barden (Noah). La Ragazza alla Pari è composta da 4 episodi, che andranno in onda – a due a due – nelle serate di mercoledì e giovedì nella penultima settimana di agosto 2025. Scopriamo insieme la trama completa.

Ecco la trama de La Ragazza alla Pari, in onda il 20 e il 21 agosto 2025

Questa sera e domani ci attende una miniserie da brivido, dove il thriller la farà da padrona. Zoe Dalton è una donna inglese che sembra essere riuscita ad avere tutto nella vita: ha una bellissima casa di campagna, è sposata con Chris, un uomo di successo, ed è la matrigna amata di due bambini, Amber e Noah, nati dal precedente matrimonio del marito. Zoe è molto contenta anche del suo lavoro di sartoria, di cui è appassionata da sempre e a cui si dedica con tutta se stessa. Purtroppo però la sua dorata esistenza viene sconvolta da alcuni problemi coniugali ma anche da suo padre George - affetto da diabete - che si trasferisce nella casa accanto. La donna deve quindi, con riluttanza, chiedere aiuto e assumere una ragazza alla pari. Sotto il suo stesso tetto arriva Sandrine, affascinante ragazza francese, che – purtroppo per lei – provoca dei cambiamenti in famiglia e fa sorgere istinti repressi e sospetti, che sconvolgono Zoe e fanno emergere verità e secondi fini tenuti nascosti per anni. La protagonista riuscirà a riprendersi la sua vita felice oppure, per salvarsi, dovrà rinunciarci?

La Ragazza alla Pari va in onda in prima serata su Canale5.