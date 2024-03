La Promessa: ecco chi è davvero Petra. Vita e carriera dell'attrice Marga Martínez

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme chi è davvero la perfida e algida Petra. Vita e Carriera della sua interprete, l'attrice Marga Martínez.

Antagonista spietata, malefica e dal passato traumatico, Petra è tra i personaggi più discussi de La Promessa. Difficile riuscire a empatizzare con lei, soprattutto a causa del suo rapporto con Cruz e del suo odio verso Pia, di cui invidia la posizione lavorativa ma anche la vita apparentemente serena che sta vivendo, contornata dall’affetto di tutti alla tenuta. Petra è interpretata da Marga Martínez, un’attrice di grande talento e di esperienza, molto amata dal pubblico spagnolo, che ha accolto con entusiasmo il suo arrivo nella Soap, in onda da noi in Italia, su Canale5.

La Promessa: ecco cosa succederà a Petra

Nelle puntate de La Promessa che stanno andando in onda ora in Italia, Petra è stata degradata a semplice cameriera, dopo la partenza di Cruz. Il fatto di non essere più la domestica personale della marchesa, l’ha portata a rendersi quasi più umana o comunque a creare un piccolo ma sincero rapporto con Teresa, a cui ha persino raccontato una parte del suo passato.

Nonostante questa apertura, Petra continuerà a essere un’antagonista molto fastidiosa e non riuscirà proprio a fare amicizia con Pia, di cui rapirà persino il figlio, gelosa della felicità che la governante sta vivendo. Pia avrà infatti tutto l’appoggio da parte dei suoi colleghi e inizialmente sembrerà pure in grado di occuparsi di suo figlio, nonostante sia una ragazza madre e suo marito sia stato sbattuto in prigione. Tutta questa fortuna farà infuriare la perfida Petra ma presto si scoprirà il perché di una tale ira.

Il passato di Petra verrà presto scoperto e si capirà che la donna ha sofferto moltissimo e che la sua ira è dovuta alle violenze subite dal padre e da una gravidanza – a seguito di queste – portata a termine ma mai goduta. Sì perché il figlio che la cameriera ha dato alla luce è cresciuto con la convinzione di essere suo fratello minore e di essere persino odiato dal padre. Petra farà di tutto per aiutare il suo bambino – Feliciano, che incontreremo nei prossimi episodi – e arriverà al punto di confessargli la scottante verità che da tempo custodisce, ottenendo dal ragazzo – inizialmente – un rifiuto. Si capirà quindi che la gelosia nei confronti del bambino di Pia è legata a questo brutto episodio vissuto in gioventù.

Tra Petra e Feliciano le cose andranno meglio; i due decideranno persino di punire il loro padre per quello che ha fatto e condivideranno il segreto di averlo ucciso. Ma quando la situazione sembrerà finalmente risolta e i due potranno comportarsi da madre e figlio, anche se Petra non rivelerà quasi a nessuno che il giovane nuovo arrivato è il suo bambino, ecco che avverrà la tragedia. Feliciano finirà vittima dell’agguato ordito da Cruz e Don Lorenzo per uccidere Curro. Il marchese sarà in fin di vita ma poi riuscirà a salvarsi mentre il povero cameriere morirà tra le braccia della sua mamma disperata e forse pronta alla vendetta contro la donna, sua antica alleata, responsabile di tutto questo.

La Promessa: Marga Martínez è Petra

A interpretare Petra è Marga Martínez. L’attrice, molto amata e conosciuta dal pubblico teatrale e televisivo spagnolo, è nel cast della Soap sin dall’inizio.

L’artista si è laureata in Arte Drammatica all’Istituto Teatrale di Siviglia e si è poi specializzata nella Scuola di Teatro della stessa città. Per affinare le sue tecniche ha seguito molti corsi di recitazione, di danza contemporanea e di doppiaggio televisivo e radiofonico. In televisione è apparsa nel cast di Centro Medica, La Peste, Arrayán, Alta Tensione, Dársena de Poniente, Plaza Alta e poi nel 2023 è arrivata a La Promessa.

Al cinema è appara in La voz dormida, Violetas, Saca la plata e Transparencias.

Della sua vita privata si sa molto poco. L’attrice non ha alcun profilo social e sembra essere restia a condividere proprie informazioni.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.