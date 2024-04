La Promessa: ecco chi è davvero Curro. Vita privata e carriera dell'attore Xavi Lock

Anticipazioni TV

Curro è tra i personaggi principali de La Promessa. Fratello scomparso e ritrovato di Jana, il giovane nipote di Don Alonso ha un passato legato a un mistero, quello che muove tutte le trame della Soap. Ma chi è davvero Curro? Chi lo interpreta? Scopriamo insieme qualcosa in più sull'attore Xavi Lock.

Protagonista indiscusso del mistero dietro alle trame de La Promessa, puntata dopo puntata Curro è diventato uno dei personaggi più amati della Soap. Arrivato alla tenuta con l’aria un po’ spocchiosa, il ragazzo ha saputo tener testa a tutte le verità scoperte sul suo passato e ha cominciato ad affezionarsi a Jana, che considererà sempre di più sua sorella. A interpretare il bel conte, che presto potrebbe pure avere un altro titolo nobiliare, è l’attore Xavi Lock. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà a Curro nelle prossime puntate

Curro ha conquistato il cuore dei fan de La Promessa con la sua storia struggente, legata a doppia mandata a quella di Jana. Il ragazzo è il fratello scomparso della cameriera, proprio quel bambino che la ragazza stava cercando e la cui ricerca – insieme alla verità su sua madre – l’ha portata alla tenuta. Curro ha così scoperto di non essere figlio né del Conte Lorenzo De La Mata e nemmeno della povera Eugenia.

Sulla sua paternità si è a lungo dibattuto e pare che la verità – nelle puntate Spagnole – sia venuta a galla. Curro sarebbe figlio di Don Alonso, nato dall’amore tra il marchese e Dolores, di cui Cruz sarebbe stata sin da sempre a conoscenza. Il giovane, nei prossimi episodi, cercherà di stare sempre più vicino a suo padre e addirittura assumerà il titolo di marchese, al posto di Manuel. Ma questa novità scatenerà la furia assassina della marchesa, che metterà a rischio la vita di Curro, organizzando un attentato in cui però morirà Feliciano, il figlio di Petra.

Curro ha già cominciato a provare dei forti sentimenti per Martina e il loro rapporto evolverà sempre di più, sino a portarli a consumare la loro passione, in barba a fidanzati in arrivo per la marchesina e a carriere militari sfumate per il giovane.

La Promessa: ecco chi è davvero Curro. Vita e Carriera dell’attore Xavi Lock

Xavi Lock è l’attore che interpreta Curro. L’artista è giovanissimo; è infatti nato nel 2001 a Palma De Maiorca. Il giovane ha una doppia nazionalità, quella spagnola e quella svedese, probabilmente per via di suo padre, visto il cognome di matrice anglosassone.

Vista la sua giovinezza non ha avuto tante esperienze prima de La Promessa ma vanta un bel curriculum di studi. Dal 2019 al 2020 ha frequentato la Scuola di Recitazione chiamata Fundación Formación Cinematográfica a Madrid mentre nel 2021 ha finito gli studi all’Estudio Corazza. Durante questo periodo ha partecipato a diversi workshop, tra cui quello della LaJoven Compañía.

Nel 2013 fa la sua prima comparsa come attore nel film Olipathivu mentre nel 2021 entra nel cast della serie di Amazon Prime, Deudas. Nel 2022, dopo alcuni cortometraggi, ha recitato nella serie El Immortal e in Facil.

Della sua vita privata non conosciamo molto ma dal suo profilo Instagram possiamo capire che sia appassionato di viaggi e di fotografia.

Nello stesso tempo pare che i suoi idoli siano i grandi attori di un tempo come Marlon Brando e Paul Newman.

Molti scatti sul suo profilo sono dedicati a La Promessa e ai suoi colleghi sul set, con cui pare essere molto legato.

