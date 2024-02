La Promessa: ecco chi è davvero Catalina. Vita e carriera dell'attrice Carmen Asecas

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme qualcosa in più su Catalina de La Promessa e sulla sua interprete, l'attrice Carmen Asecas. Ecco chi è davvero.

Tra i personaggi più amati de La Promessa c’è sicuramente Catalina. La marchesina è una ragazza intrepida ma soprattutto determinata a non farsi mettere da parte dalla famiglia, solo perché donna. Dotata di grande spirito imprenditoriale, è l’unica tra i figli di Don Alonso a saper gestire l’economia della tenuta e a essere in grado di trovare novità economiche utili alla sua casa. A interpretare questo riuscito personaggio è l’attrice Carmen Asecas. Scopriamo qualcosa in più su di lei e su quello che vedremo nelle prossime puntate della Soap.

Anticipazioni La Promessa: ecco quale sarà il futuro di Catalina

Catalina è l’unica dei figli di Don Alonso ad avere delle doti imprenditoriali. La ragazza è la sola in grado di gestire economicamente La Promessa ma anche l’unica ad avere avuto delle idee per ottenere qualche guadagno in più, per salvare la famiglia dalla bancarotta. Peccato però che sulla sua strada trovi e troverà ancora degli ostacoli. A non renderla libera di agire è il suo essere donna e, con una Spagna ancora legata ai retaggi del passato, che vedono gli eredi solo di sesso maschile, non può e non potrà subentrare al padre, come padrona di casa e marchesa di Lujan. Nel corso delle puntate della Soap la vedremo fare di tutto per ottimizzare le risorse della sua grande tenuta ma anche stringere accordi con un nobile, appena arrivato a casa sua, che sarà per lei un valido aiuto e di cui si innamorerà. Il ragazzo in questione sarà Pelayo Gómez de la Serna, conte di Añil. I due cominceranno a collaborare per ampliare la vendita delle confetture e creeranno un vero e proprio mercato di questi prodotti. Peccato però che il giovane conte nasconda dei segreti e dei traffici illeciti, che rischieranno di mettere Catalina nei guai.

La Promessa: ecco chi è davvero Catalina. Vita privata e Carriera di Carmen Asecas

A interpretare Catalina è l’attrice Carmen Asecas. L’artista è nata in Alaska ma è cresciuta a Valencia. In Spagna ha studiato canto e danza, oltre che recitazione e ha frequentato la UA School, per poi continuare al Centro Atalaya TNT, partecipando al Laboratorio di Ricerca Teatrale. Successivamente si è iscritta alla Scuola Superiore di Arte Drammatica di Valencia e poi ancora all’Università.

Il suo debutto in TV è molto recente. Arriva infatti nel 2022 ne La Ruta mentre nel 2023 approda a la Promessa. Questo recente debutto non ci deve però fa pensare che l’attrice non abbia esperienza. Per tanti anni ha infatti dedicato tutta la sua attenzione al teatro.

La sua vita privata sembra un mistero. Non è solita infatti postare tante informazioni su di sé sui suoi profilo social. Capiamo però che si tratta di un’artista eclettica e basta vedere la sua foto nella copertina di questo articolo, per capirlo. La sua anima sembra essere ribelle come quella di Catalina.

A colpirci sono soprattutto i suoi tagli di capelli, sempre diversi. Dal cortissimo al riccio, che come si sa… è un capriccio.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.