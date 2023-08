La Promessa: chi è davvero Manuel? Vita, Carriera e curiosità sul suo interprete, l'attore Arturo Garcia Sancho

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più su Arturo Garcia Sancho, il Manuel Lujan de La Promessa, la Soap arrivata quest'anno su Canale5.

Manuel Lujan è il protagonista maschile de La Promessa. Il giovane figlio dei marchesi De Lujan si è trovato, sin dalle prime puntate della Soap di Canale5, a essere l’unico erede maschio di Don Alonso e Donna Cruz e doversi assumere oneri e doveri, destinati inizialmente a suo fratello Tomas. Per questo motivo, ha dovuto rinunciare al suo sincero amore per Jana, la dolce cameriera arrivata alla tenuta per indagare sul suo passato. Ma chi interpreta questo appassionante personaggio? Scopriamolo insieme.

La Promessa: Arturo García Sancho è Manuel nella Soap di Canale5

A prestare il volto e a interpretare il giovane Manuel, è l’attore Arturo Garcia Sancho. Classe 1990, il giovane Arturo è nato a Bilbao il 16 luglio. Secondo la sua biografia ufficiale, l'artista si è appassionato molto presto alla recitazione e per seguire i suoi sogni, si è trasferito a 19 anni a Madrid, per studiare teatro allo Studio di Juan Carlos Corazza, il cui percorso è durato quattro anni.

La Promessa: la Carriera di Arturo Garcia Sancho

Dopo aver concluso la sua preparazione nella scuola di teatro di Juan Carlos Corazza, Arturo Garcia ha cominciato a lavorare in teatro. Nel 2010 è stato tra i concorrenti della dodicesima edizione del Grande Hermano – il Grande Fratello Spagnolo – ed è rimasto nella casa solo per tre settimane. Nel 2019 è stato protagonista del cortometraggio Encadenado di Patricia Garcia e Santiago Varela mentre nel 2020 è stato scritturato per il corto intitolato Rodio.

Nel 2022 è entrato nel cast de Gli eredi della Terra, serie Netflix, in cui interpreta il giovane Bernat Estanyol mentre nel 2023 gli viene affidato il ruolo di Manuel de Lujan, ne La Promessa, grazie al quale lo abbiamo conosciuto e in cui continua attualmente a lavorare.

La Promessa: vita priva di Arturo Garcia Sancho

Della vita personale di Arturo Garcia Sancho sappiamo molto poco. L’attore non condivide molte informazioni personali su di lui neanche sui social, a cui preferisce affidare informazioni legate alla sua carriera e ai suoi viaggi.

Non sappiamo quindi se abbia una compagna ma siamo certi che il teatro abbia per lui una grande importanza, così come La Promessa, ultima sua fatica e che lo impegnerà ancora per qualche tempo, visto che la Soap, in Spagna, sembra essere avviata a una nuova stagione. In un post su Instagram, Arturo ringrazia calorosamente la sua co-protagonista Ana Garces, con cui sembra trovarsi molto bene sul set.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.