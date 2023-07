La Promessa: chi è davvero Jana? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sua interprete, l'attrice Ana Garcés

Anticipazioni TV

Chi è davvero Jana o meglio chi è che dà il volto alla nuova protagonista del pomeriggio di Canale5? Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere su Ana Garcés, l'attrice che interpreta il personaggio principale della Soap La Promessa.

Lunedì 29 maggio scorso abbiamo salutato un nuovo appuntamento nel pomeriggio di Canale5, La Promessa. La nuova soap che ci farà compagnia per tutta l'estate e forse anche nel prossimo autunno, ci ha fatto conoscere la talentuosa Ana Garcés, interprete della bella e indomita Jana, la protagonista assoluta di questa storia d'amore e coraggio, ambientata nella Spagna del 1913. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla bella e biondissima Ana.

Ana Garcés è Jana, protagonista de La Promessa: ecco tutto quello che c'è da sapere su di lei

Ana Garcés è una giovanissima attrice, classe 1999, portata alla ribalta da noi in Italia, grazie alla Soap La Promessa. In Spagna, suo paese natale – è nata a Valladolid – Ana è un volto noto e amato dal pubblico. Dopo essersi diplomata all'Accademia delle arti e dello spettacolo di Bratislava nel 2018 e nel 2019 alla scuola d'arte di Valladolid, termina la sua formazione alla facoltà di arte drammatica, della scuola di recitazione della sua città d'origine.

Dal 2014, prima di qualunque diploma, la Garcés ha cominciato a recitare in teatro. Solo però nel 2018 si è cimentata in prodotti televisivi – cortometraggi, serie TV e film per la TV. Nel 2023 inizia la sua avventura ne La Promessa – in cui è attualmente impegnata – e al cinema con il film Gallo rosso, per la regia di Enrique Garcia-Vazquez.

La Promessa: vita privata e Instagram di Ana Garcés, alias Jana

La giovanissima Ana Garcés non sembra essere poi così tanto Instagram victim. Sono molto poche le foto che compaiono sul suo profilo e non lasciano neanche capire troppo sulla sua vita privata. Intuiamo che la ragazza sia molto legata alla sua mamma, visto l'immagine che la ritrae insieme a lei in un momento forse di vacanza.

Nel mese di febbraio, di questo 2023, Ana ha fatto la turista a Roma insieme a un gruppo di amiche e sembra proprio che si sia divertita moltissimo, deliziandosi giocosamente con un gustoso tiramisù.

Ana sembra avere uno spirito rockettaro, visto i suoi outfit di vita quotidiana, il suo chiodo e il piercing al naso, nascosto invece sul set, che la vede interpretare una ragazza acqua e sapone come Jana.

Sulla sua vita fuori dal set, come abbiamo detto, sappiamo ben poco mentre conosciamo qualche dettaglio in più sulle prossime mosse del suo personaggio. Ve le sveliamo qui sotto.

La Promessa: ecco cosa succederà a Jana nelle prossime puntate della Soap

Nelle puntate de La Promessa che ci faranno compagnia nel mese di luglio, Jana dovrà fare i conti con la sua attrazione sempre più evidente per Manuel. I due finiranno per baciarsi e per dichiararsi pure i propri sentimenti ma i doveri di famiglia costringeranno il Lujan a rivedere i suoi piani d'amore con la cameriera. Ebbene sì, Manuel scoprirà che la bancarotta di Don Alonso è molto preoccupante e deciderà di sacrificarsi sposando Jimena, per aiutare suo padre. Jana ci rimarrà malissimo e sarà ancora più triste quando scoprirà che Curro – che è davvero suo fratello Marcos – è un ragazzo viziato e dispotico. La giovane cercherà comunque di trovare del buono in lui e l'arrivo di Eugenia, la sorella di Cruz, le fornirà una nuova occasione per capire cosa sia successo davvero a sua madre e chi sia il suo assassino. E i suoi sospetti si rivolgeranno tutti sul barone, il possessore dell'anello con il simbolo de La Promessa. Ma la realtà sarà davvero questa?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.