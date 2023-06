La Promessa Anticipazioni Spagnole: Manuel si sacrifica per salvare la sua famiglia. Ecco cosa succederà...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Soap di Rai, La Promessa, ci rivelano che molto presto Manuel scoprirà che i suoi genitori lo hanno costretto a un triste destino. Il ragazzo non riuscirà a sottrarsi a quanto deciso dai marchesi e dovrà sottostare ai loro desideri, per salvare la famiglia. Ma cosa succederà? Scopriamolo.

I sogni di Manuel saranno presto infranti. Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che il ragazzo dovrà rinunciare per sempre al volo e ai suoi desideri, per salvare la sua famiglia. Ma cosa sarà costretto a fare? Scopriamolo.

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Cruz organizza una battuta di caccia per salvare la famiglia

Don Alonso è in bancarotta e purtroppo questo non è più segreto. Se Catalina tenterà di salvare l'economia della famiglia rimettendo in ordine i conti della tenuta, Cruz penserà a una via alternativa e più tradizionale: un matrimonio di convenienza. La marchesa non ha mai nascosto la sua intenzione di far avvicinare Manuel a Jimena, la vedova di Tomas. Il suo obiettivo è ovviamente quello di non perdere la grande eredità della duchessina, sempre più desiderosa di tornare nella sua casa, dopo la morte del suo consorte. Cruz continuerà a pianificare il tutto e per convincere il Duca De Los Infantes a proporre delle nuove nozze tra sua figlia e l'erede de La Promessa, organizzerà una battuta di caccia.

La Promessa Anticipazioni: Cruz vince. Il duca de Los Infantes concede la mano di Jimena

Le convenzioni sociali della nobiltà impediscono a un nobile di più basso lignaggio di chiedere in moglie qualcuno di più alto in grado. Cruz è perfettamente consapevole che per far sposare Manuel con Jimena, dovrà essere il padre della ragazza a proporre il matrimonio e a concedere la mano della figlia. Per questo motivo la marchesa farà in modo che il duca si diverta tantissimo alla battuta di caccia organizzata nella sua tenuta e che non possa più fare a meno di un contatto con i marchesi de Lujan. La donna otterrà esattamente quello che vuole e il padre di Jimena, al termine dei bellissimi giorni passati a La Promessa, deciderà di parlare con Don Alonso, per pianificare il futuro dei loro figli. Ai marchesi, vittoriosi e presto di nuovo privi di debiti, non resterà che informare Manuel, che ovviamente non potrà opporsi.

Trame e Anticipazioni Spagnole La Promessa: Manuel costretto a sposare Jimena per salvare la famiglia

Cruz e Alonso informeranno Manuel che il duca ha concesso la mano di sua figlia Jimena al loro erede. Il ragazzo cercherà di opporsi ma tutte le sue richieste rimarranno inascoltate. Il marchesino sarà costretto ad abbassare la testa. Purtroppo non riuscirà a convincere i genitori a lasciargli proseguire i suoi sogni nel volo neanche presentandosi a casa con un prestigioso trofeo, vinto in una delle più importanti competizioni internazionali di volo. Manuel dovrà fidanzarsi con la vedova di suo fratello e permettere alla sua famiglia di salvarsi dai debiti, saldando tutti i conti. Il giovane dovrà rinunciare al suo amore per Jana, che ovviamente sarà molto ferita dalla scoperta di questa inaspettata unione.

La Promessa va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14:45 su Canale 5.