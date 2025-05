La Promessa Anticipazioni Spagnole: Teresa e Marcelo smascherati da Ricardo. I due rischiano il posto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Ricardo entra a conoscenza del segreto di Teresa e Marcelo, e per questi ultimi si mette molto male... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Spagna. Esse ci rivelano che Ricardo sta per scoprire il segreto di Teresa e Marcelo: in verità, questi ultimi non sono moglie e marito, bensì fratelli. Allora, il maggiordomo si preparerà a mettere al corrente Romulo di ciò che è venuto a sapere. Teresa avrà seriamente paura che lei e Marcelo abbiano le ore contate a palazzo... Ma, quindi, chi è davvero il giovane? Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera spagnola di Rete 4.

La Promessa: Teresa si è sposata...

Mentre noi vediamo Teresa temere che lei e Marcelo possano perdere il posto a La Promessa per i guai che combina quest'ultimo, i telespettatori spagnoli sanno bene che la domestica ed il "marito" rischiano veramente grosso. Teresa ha fatto ritorno a palazzo con una bella novità: si è sposata. Tutti i suoi amici sono molto felici per lei, fatta eccezione per Petra, la quale ritiene che Teresa abbia dimenticato un po' troppo in fretta il povero Feliciano, recentemente tragicamente scomparso. La verità, però, è che, nonostante le apparenze, la mora non ha voltato pagina...

Marcelo non fa che combinare guai... Ecco che cosa vedremo nelle Prossime Puntate de La Promessa

Teresa sembra felicemente sposata con Marcelo, il quale, alla fine, viene assunto da Romulo, su pressante richiesta della cameriera. Purtroppo, però Marcelo non si mostra all'altezza di nessuno dei compiti che gli vengono assegnati: non se la cava né dietro ai fornelli né come valletto. Teresa, allora, prova ad incoraggiarlo a fare del suo meglio, perché se continuerà a commettere errori, potrebbe essere ben presto licenziato, e lei potrebbe fare la stessa infausta fine. Nonostante le raccomandazioni della "moglie", il giovane continua a combinare guai... e ad attirare l'attenzione.

Ricardo smaschera Teresa e Marcelo, nelle Nuove Puntate de La Promessa

Sia Romulo che Maria prendono da parte Teresa per metterla in guardia: dovrebbe cercare di rindirizzare Marcelo, il quale sembra non aver ancora capito in che luogo si trovi e a fare cosa. Romulo si lamenta del fatto che il ragazzo non svolga bene le sue mansioni, mentre Maria del fatto che stia facendo il "cascamorto" con le altre domestiche. Come se non bastasse, Ricardo sta per vedere con i suoi occhi Marcelo baciare un'inserviente. Convinto che lui stia tradendo la consorte, il maggiordomo affronta l'argomento con Teresa. A questo punto, lei si vede costretta a rivelare a Ricardo che, in verità, Marcelo non è suo marito, bensì suo fratello. Inoltre, Teresa aggiunge di aver mentito sul legame di parentela soltanto nella speranza di potergli dare una chance di essere assunto a La Promessa. Ricardo crede che sia giusto attendere che Romulo esca di prigione - dove è finito con l'accusa di aver ucciso Gregorio - per decidere che cosa ne sarà dei due bugiardi. Per questo motivo, nel momento in cui il maggiordomo torna a piede libero grazie a Manuel, Teresa comincia a temere il peggio. Nel tentativo di placare la sua ansia, la poverina torna a supplicare Ricardo a mantenere il segreto, ma, possiamo anticiparlo, inutilmente. Che Teresa e Marcello abbiano ormai le ore contate nella tenuta?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.