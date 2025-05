La Promessa Anticipazioni Spagnole: Marcelo non è il marito di Teresa! Ecco chi è davvero...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Marcelo non è davvero il marito di Teresa... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Spagna. Esse ci rivelano che, in verità, Marcelo non è il marito di Teresa. Quest'ultima, infatti, lo minaccerà di rivelare la sua vera identità, se non inizierà a comportarsi meglio... Ma, quindi, chi è davvero il giovane? Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera spagnola di Rete 4.

La Promessa: Teresa ritorna a palazzo con suo marito...

Mentre noi vediamo Teresa tornare a La Promessa da donna sposata, i telespettatori spagnoli sanno bene che la domestica, in verità, non è mai convolata a nozze. Procediamo con ordine. Dopo un periodo lontana dalla tenuta, Teresa fa ritorno, ma non da sola: con lei c'è Marcelo, un bel giovanotto che presenta a tutti come suo marito. Mentre i membri della servitù sembrano piuttosto contenti di sapere che Teresa abbia ritrovato la serenità in seguito alla tragica dipartita del suo promesso sposo, Feliciano, Petra, proprio per lo stesso motivo, è molto delusa e, quindi, irritata. La governante tratta la mora freddamente, non accettando che abbia dimenticato tanto presto il figlio defunto...

Marcelo viene assunto a La Promessa... Ecco che cosa vedremo nelle Prossime Puntate de La Promessa

Teresa è dispiaciuta per il modo in cui la sta trattando Petra, tanto che vorrebbe trovare il modo per riallacciare i rapporti; peccato che la governante non sia minimamente intenzionata a venirgli incontro. Tuttavia, l'inserviente ha ben altro a cui pensare. Teresa deve tentare di riprendersi il suo posto di lavoro, così come deve tentare di far assumere Marcelo. Allora, la giovane non soltanto torna a lavorare a palazzo, ma Cruz la nomina persino sua cameriera personale; per suo marito, invece, sembra non esserci posto, almeno fino a quando Salvador non lascia La Promessa. A questo punto, Teresa propone a Romulo di rimpiazzare il fidanzato di Maria con Marcelo, ed il vecchio maggiordomo decide di accontentarla...

Marcelo non è il marito di Teresa, nelle Nuove Puntate de La Promessa

Teresa ha il forte timore che Marcelo possa combinare qualche disastro, compromettendo così il loro futuro a La Promessa; pertanto, lo sprona a fare del suo meglio. Purtroppo, però, il ragazzo non sembra proprio fatto per il lavoro da valletto, tanto che commette un errore dietro l'altro. Come se non bastasse, Marcelo sembra stia - neanche troppo - velatamente corteggiando tutte le sue colleghe, e Maria, rendendosene conto, va a parlare con l'amica per metterla in guardia: crede che il consorte la stia soltanto prendendo in giro. Teresa, spazientita, prende in disparte Marcelo per minacciarlo: se non si comporterà bene, lei rivelerà a tutti la sua vera identità. Lui, terrorizzato al solo pensiero, la prega di non farlo, e le promette che farà come chiede. Infatti, in realtà Marcelo non è il marito di Teresa, bensì suo fratello! Ma perché hanno messo in piedi questa pantomima? Che cosa nasconde Marcelo?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.