La Promessa Anticipazioni Spagnole: Pia lascia la grotta, ma non torna a palazzo! Ecco dove andrà

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che, finalmente, Pia se ne va dalla grotta; tuttavia, la rossa non tornerà a stare a palazzo... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Spagna. Esse ci rivelano che Jana, preoccupata per le pessime condizioni di salute di Pia, chiede aiuto a Manuel. Collaborando, i due amanti segreti riescono a centrare il loro obiettivo: ricevono l'approvazione da parte di Alonso, quindi portano la rossa fuori dalla grotta, ma consci di non poterla riaccompagnare a palazzo, devono trovarle un'altra sistemazione... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera spagnola di Rete 4.

La Promessa: Pia deve inscenare la sua morte...

Mentre noi vediamo Pia continuare a vivere in gravi condizioni all'interno della grotta, i telespettatori spagnoli l'hanno già vista abbandonare finalmente l'angusto rifugio. La povera ex governante de La Promessa si è vista costretta ad inscenare la sua morte per liberarsi del folle e spietato marito, Gregorio, appositamente tornato a Lujan per darle il tormento. Allora, Pia ha finto di suicidarsi, scolandosi una boccetta di cicuta. Inizialmente, l'uomo ha creduto alla dipartita della moglie, ma ad un certo punto Petra ha cominciato a mettergli la pulce dell'orecchio...

Pia sta sempre peggio... Ecco che cosa vedremo nelle Prossime Puntate de La Promessa

Pia, almeno al momento, è al sicuro: si trova nascosta in una grotta. La donna si augura che Gregorio non verrà mai a sapere che è ancora viva e dove si nasconde; tuttavia, l'uomo ha scoperto che la sua tomba è vuota, quindi è pronto ad indagare più a fondo per far venire a galla la verità, qualunque essa sia. Nel mentre, Pia inizia a stare male. Preoccupati per le sue condizioni di salute, Alonso e Romulo chiedono a Jana e Maria di farle compagnia per un determinato lasso di tempo, inventando una scusa con Petra ed il resto della servitù per giustificare la loro strana assenza. Tuttavia, la bionda si sentirà comunque in grande difficoltà; per fortuna, potrà contare sull'aiuto del suo amato Manuel...

Jana e Manuel aiutano Pia a lasciare la grotta, nelle Nuove Puntate de La Promessa

Dato che le condizioni di salute di Pia non tendono a migliorare, anzi, Jana chiede aiuto a Manuel. La domestica, una volta raccontata tutta la storia della rossa, gli domanda un favore: parlare con Romulo affinché parli a sua volta con Alonso. A questo punto, il marchesino si reca dall'anziano maggiordomo, che gli promette che ce la metterà tutta per convincere il marchese a far trasferire Pia altrove. Inoltre, Romulo fa sapere a Manuel di aver scoperto la sua tresca segreta con Jana, e che non potrà tenere la bocca chiusa con Alonso ancora a lungo; il giovane, che comprende le sue ragioni, gli chiede solo un altro po' di tempo, poiché vuole comunicarlo personalmente ai genitori. Prima di fare ciò, però, Manuel e la sua amata devono occuparsi della sventurata ex governante. Ottenuta l'approvazione da parte di Alonso, Jana ed il fidanzato si mettono in moto per portare Pia fuori dalla grotta, e per condurla nella vecchia casa di Ramona. Ma siamo certi che qui sarà al sicuro?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.