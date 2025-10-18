La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina sospetta di Jacobo, il suo fidanzato la sta truffando?

Anticipazioni TV

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Martina metterà in dubbio la lealtà di Jacobo. Possibile che il suo nuovo amore la stia ingannando insieme ai suoi zii? Ecco cosa vedremo nei prossimi episodi della Soap di Rete4.

Martina si troverà ad affrontare nuovi inganni e anche stavolta c’entreranno i suoi zii e l’aria di intrighi che si respira a La Promessa. Nelle prossime puntate della Soap, la marchesina sospetterà che il suo futuro marito, Jacobo Monteclaro, la stia ingannando e vorrà vederci chiaro in questa faccenda, aiutata dalla scaltra Angela, che le darà una grande mano. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme con le anticipazioni spagnole.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina vuole sposarsi al più presto ma…

Partiamo con la novità che sta per travolgere le puntate de La Promessa, ovvero il matrimonio di Martina. La ragazza è stata avvistata da Curro a una festa a cui il baronetto ha partecipato con Angela e successivamente, come promesso al suo ex, la ragazza è tornata alla tenuta presentandosi in compagnia del suo futuro marito. La giovane ha rivelato ai suoi zii di essersi fidanzata e che il suo nuovo amore, che la sta accompagnando, si chiama Jacobo Monteclaro e viene da una notabile famiglia spagnola. Cruz e Don Alonso non mostreranno molto entusiasmo e questo perché non solo non hanno organizzato loro queste nozze ma anche perché Martina, ora proprietaria della tenuta o meglio del 25% di questa (quota che le ha regalato sua madre), vuole sposarsi a La Promessa. Le nozze provocheranno un’ingente uscita di denaro, cosa che il marchese non può permettersi a causa della bancarotta in cui è caduto, a causa della perdita di un affare molto importante. Don Alonso e Cruz cercheranno di convincere la nipote non solo a ritardare il matrimonio ma anche a dare il suo consenso alla vendita di alcune terre per pagare i debiti ma lei si opporrà, sostenuta da Catalina e Manuel, che hanno altri progetti.

Martina ingannata dagli zii e da Jacobo, ecco cosa vedremo nelle puntate de La Promessa

Martina dirà no ai suoi zii e Don Alonso e Cruz la imbroglieranno. Angela aiuterà la marchesina e le farà capire che i marchesi non posso davvero vendere le terre anche senza il suo consenso, come loro dicono, e la spingerà ad affrontare i due per mettere le cose in chiaro. Stanati e impossibilitati a procedere, non con la figlia di Leocadia che conosce molto bene la legge visto che sta studiando proprio quello, decideranno di agire in modo ancora più subdolo. Chiederanno un colloquio a Jacobo, che tornerà alla tenuta prima del tempo e a sorpresa per la sua fidanzata, e lo spingeranno ad accelerare le nozze, affinché – diventato marito di Martina – acquisti il diritto di mettere le mani sulle proprietà di sua moglie e che quindi diventi per loro un valido alleato. Il giovane accetterà di dare una mano ai signori de La Promessa senza dire nulla, ovviamente, alla sua amata.

La Promessa Anticipazioni: Martina sospetta che Jacobo la stia imbrogliando

Angela metterà di nuovo in guardia Martina e le chiederà di stare attenta a quello che sta facendo il suo fidanzato. La ragazza le metterà la pulce nell’orecchio e le farà notare che il ritorno del giovane, arrivato molto prima del previsto, è molto sospetto. Possibile che c’entri il loro matrimonio che, inaspettatamente, i suoi zii vorranno celebrare al più presto. Martina si fiderà delle intuizioni di Angela, che già una volta ha avuto ragione, e metterà sotto torchio il suo amato, non ottenendo alcuna confessione da lui. Nonostante questo la giovane non si convincerà e continuerà a tenerle d’occhio Jacobo. La sua esperienza la porterà a non abbassare la guardia, non quando ci sono questioni economiche di mezzo.

