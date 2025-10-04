La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina imbrogliata da Cruz e Don Alonso, ecco come e perché
Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Cruz e Don Alonso cercheranno di imbrogliare Martina per risolvere la crisi economica in cui sono finiti. Ma perché? Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rete4.
Martina finirà nella morsa dei marchesi. Nelle prossime puntate de La Promessa vedremo Don Alonso e Cruz cercare di ingannare la loro nipotina, costringendola a vendere alcune terre della tenuta. La giovane marchesina si troverà con le spalle al muro e sarà sul punto di dare retta ai suoi furbi zietti ma qualcuno le darà una mano e le farà capire di essere finita in un imbroglio terribile e che lei non si sarebbe mai aspettata di ricevere dai genitori di Manuel. Ma cosa succederà negli episodi della Soap di Rete4?
La Promessa Anticipazioni: Martina padrona della tenuta
Facciamo un passo indietro e capiamo le ragioni a monte, per cu Martina finirà nella morsa degli zii. Tutto comincerà quando la ragazza rivelerà a Don Alonso e Manuel che Margarita le ha donato le sue quote della tenuta. Martina sarà una proprietaria de La Promessa e questo turberà i marchesi – così come suo cugino – ma soprattutto non farà piacere a Cruz. La marchesa, preoccupata per la crisi economica in cui è caduta la sua famiglia, deciderà di imbrogliare la nipotina. Ma in che modo Alonso e sua moglie tenteranno di metterla con le spalle al muro? La ragione sarà da ricercare sia nella terribile bancarotta che colpirà i Lujàn ma anche nelle scelte che Martina farà insieme ai suoi cugini Manuel e Catalina.
La Promessa Anticipazioni: Martina costretta a vendere le terre della sua tenuta
Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina, Manuel e Martina si occuperanno della gestione della tenuta e decideranno di mettere a frutto alcune terre lasciate abbandonate da Don Alonso. I tre saranno convinti che questi terreni saranno un ottimo nuovo investimento per rimpinguare le casse della loro famiglia. Don Alonso e Cruz saranno in rovina a causa del matrimonio tra Manuel e Jana, che li ha messi in cattiva luce con gli altri nobili e ha fatto perdere loro degli affari molto importanti. In realtà il marchese farà anche delle scelte poco azzeccate e penserà di risolvere il tutto vendendo parte delle sue proprietà, proprio quelle che i tre ragazzi vorranno usare. Martina si opporrà strenuamente alla decisione dello zio – e della zia – di procedere alla vendita, ovviamente usando come mezzo per fermarli la sua eredità o meglio il suo 25% di proprietà.
Cruz e Don Alonso ingannano Martina, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa
Cruz spingerà Don Alonso a vendere alcune proprietà anche senza il consenso di Martina e di imbrogliarla facendole credere di poter procedere alla vendita anche senza il suo sostegno. La ragazza crederà alle parole degli zii e sarà pure preoccupata che il suo 25% non serva a impedire questo. E in realtà potrà eccome. Martina sarà sul punto di cedere e di farsi fregare ma Angela – la figlia di Leocadia, che conosceremo molto presto – le farà aprire gli occhi. Scopriremo che la giovane ha svolto degli studi di legge e capirà che i nobili stanno ingannando la marchesina, che può invece opporsi – con la sua percentuale – alla vendita anche se i suoi zietti possiedono la parte più importante della proprietà, ovvero il 75%.
Martina sarà furiosa e si sentirà per la prima volta tradita da sua zia Cruz, che non credeva capace di fare una cosa simile. Aggiungiamo che nel piano di Don Alonso e Cruz sarà compreso pure Jacobo, il nuovo fidanzato di Martina. Il ragazzo verrà spinto dai due a sposare la sua fidanzata affinché controlli le azioni della nipote e dia quindi loro il modo di uscire dalla crisi come desiderano. Ma ogni loro mossa finirà per essere fermata, come abbiamo detto, dalla preparazione di Angela sull'argomento.
