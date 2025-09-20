La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina nuova proprietaria de La Promessa. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Martina tornerà a casa con una grande anzi grandissima novità. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rete4.

Martina sta per diventare una delle proprietarie de La Promessa. Ma come succederà? Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che la giovane marchesina – che ha lasciato la tenuta per cominciare un’altra vita – presto tornerà a casa degli zii, portando con sé una novità che farà saltare in piedi per lo stupore Don Alonso e Manuel. La giovane ex innamorata di Curro dichiarerà di avere in mano parte della fortuna dei Lujàn e non intenderà cederla a nessuno. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nei prossimi episodi della Soap di Rete4.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina torna alla Promessa con grandi novità

Nelle puntate italiane de La Promessa abbiamo assistito – da poco – all’addio di Martina. La ragazza, dopo essere sfuggita alla furia di José Juan, ha deciso di mettere un punto alle sue sofferenze, continue da diverso tempo, e di partire per cercare pace e fortuna lontana dalla tenuta. Vi anticipiamo che la marchesina farà perdere le sue tracce e non andrà a vivere – come invece ha detto – a casa di Julia/Matilde. La sua assenza non durerà però troppo; la rivedremo molto presto anzi la rivedrà Curro, che la incontrerà a una festa insieme al suo nuovo amore, Jacobo Monteclaro. Ma non sarà la sola novità con cui la giovane si ripresenterà dagli zii. Con sé porterà una bella eredità!

Martina nuova padrona de La Promessa

Martina si ripresenterà a casa degli zii dopo mesi di assenza e dopo, come abbiamo detto, aver fatto perdere le sue tracce. La ragazza rientrerà alla villa accompagnata da Jacobo, un ragazzo che si rivelerà subito molto misterioso e sicuramente invischiato in qualche traffico, che potrebbe mettere la famiglia dei marchesi nei guai. Ma la giovane riferirà anche di essere uno dei nuovi proprietari de La Promessa. Martina rivelerà che sua madre Margarita, ora in Canada, ha deciso di cedere a lei il 25% della tenuta e di renderla quindi uno dei capi della grande terra amministrata – sino a ora – da Don Alonso.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso e Manuel sconvolti da Martina ma…

La rivelazione di Martina lascerà senza parole Don Alonso e Manuel, che in quel momento si troveranno in difficoltà economiche. Le nozze di Manuel manderà in rovina i genitori e questo perché terribili voci si abbatteranno sulla famiglia, che si ritroverà emarginata e nessuno vorrà fare affari con loro. I marchesi saranno costretti a rivolgersi di nuovo a Don Lorenzo, con cui stipuleranno un altro patto per la divisione delle quote della tenuta, senza però contare quelle di Margarita. Manuel e suo padre, venuti a conoscenza del lasciato di Margarita, decideranno di non dire nulla al De La Mata, sia per non far saltare l’accordo sia per non mettere in mezzo la giovane appena rientrata a casa. Per lei, Don Alonso e Cruz avranno altri piani, di cui vi parleremo più avanti. Vi facciamo però una piccola anticipazione: Martina scoprirà di essere quasi finita in un imbroglio.

Insomma Manuel e Don Alonso saranno felici e sconvolti che Martina abbia una bella eredità e un certo potere sulla tenuta e di questo il Capitano non dovrà saperne nulla. Ma si sa che Don Lorenzo è uno che scopre tutto, in un modo o nell’altro, e le cose si faranno davvero molto più complesse. Lo vedremo presto!

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.