La Promessa Anticipazioni Spagnole: Maria divisa tra Salvador e Lope. Chi sceglierà tra i due?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Maria e Lope, complice l'assenza di Salvador, si avvicineranno moltissimo. Nei prossimi episodi della Soap, in onda in Italia su Canale5, i due giovani cominceranno a provare un forte sentimento l'uno per l'altro e Maria sarà costretta a scegliere.

Nelle prossime puntate de La Promessa assisteremo alla nascita di un nuovo amore. Le Anticipazioni Spagnole della Soap ci rivelano che tra Maria e Lope ci sarà un grande avvicinamento e i due capiranno di provare dei forti sentimenti l’uno per l’altra. Le cose si complicheranno al ritorno di Salvador alla tenuta. Il ragazzo, che verrà creduto morto, si presenterà vivo e vegeto dalla fidanzata ma scoprirà che tra lei e il suo amico c’è del tenero. Cosa succederà? Maria chi sceglierà?

Anticipazioni La Promessa: Lope tiene per sé che Salvador è stato fatto prigioniero

Nelle puntate de La Promessa in onda dal 18 al 22 settembre 2023, abbiamo visto quanto Maria sia ancora in pena per Salvador. Lope, nella puntata del 20 settembre, ha scoperto che il suo amico è stato fatto prigioniero dai nemici ma ha deciso di non dire nulla alla cameriera, non prima di aver avuto maggiori informazioni in merito. Per il buon cuoco, la situazione di tensione durerà purtroppo a lungo e comincerà a capire di essere sì in pena per il suo amico ma anche di essere spaventato dal fatto che Maria possa soffrire. Il giovane comprenderà di provare anche lui dei sentimenti d’amore per la ragazza.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Salvador viene dato per morto

Nelle prossime puntate de La Promessa, vedremo Lope perdere il controllo con Maria. Il cuoco si lascerà trasportare dai sentimenti per la sua amica e finirà per baciarla. Pentito per aver approfittato del momento e spaventato di aver tradito la fiducia del suo collega, si tirerà indietro e si scuserà con la Fernandez, dicendole di aver solo ceduto alla tensione del momento. Ma le cose cambieranno molto velocemente. Presto arriverà la notizia che Salvador è stato dato per disperso e che probabilmente il ragazzo è morto in guerra. Maria sarà distrutta e Lope le sarà accanto. Tra i ragazzi, giorno dopo giorno, crescerà l’intesa, sino a trasformarsi in amore.

Trame e Anticipazioni Spagnole La Promessa: Salvador torna dalla guerra. Maria è sconvolta!

Lope e Maria continueranno ad avvicinarsi e sarà chiaro che tra i due nascerà un bel sentimento. Il loro nascente amore verrà però interrotto dal ritorno di Salvador. Il ragazzo si presenterà alla tenuta malconcio ma vivo e questo getterà nel panico sia la Fernandez che il cuoco, che si sentiranno in colpa per quello che è successo. Maria faticherà moltissimo a recuperare il suo rapporto con il suo fidanzato - che comincerà a soffrire di un disturbo post-traumatico, causato dalla lunga prigionia e dalla guerra – e in più dovrà gestire i suoi sempre più evidenti sentimenti per Lope. I due verranno presto scoperti e Salvador, deluso da questo tradimento, esigerà che la sua compagna scelga. Cosa farà Maria? Chi sceglierà tra i due?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.20 su Canale5.