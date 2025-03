La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana trova un passaggio segreto che nasconde un mistero inquietante!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Jana entra nella stanza segreta e trova un'altra porta, che però non si apre. Dall'altra parte si cela un mistero a dir poco agghiacciante... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Spagna. Esse ci rivelano che Jana entra nella stanza segreta scoperta da Lope e Teresa. Dopo averla perlustrata e dopo aver letto delle lettere, la bionda si rende conto che lì deve esserci stata sua madre Dolores. Poi, Jana si accorge dell'esistenza di un'altra porta, che, però, è bloccata: sa di doverla aprire, poiché sente che dall'altra parte potrebbe celarsi la risposta a tutte le sue domande... e forse anche di più! Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera spagnola di Rete 4.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto delle puntate spagnole de La Promessa e poi leggi le anticipazioni complete degli episodi della Soap in arrivo su Rete4.

Anticipazioni: Puntate Spagnole: Jana trova la stanza segreta di Cruz e scopre un segreto inquietante

La Promessa: Lope e Teresa fanno un'inquietante scoperta...

Mentre noi vediamo Jana custodire il segreto di Pia, la quale ha inscenato il suo suicidio per liberarsi di Gregorio, i telespettatori spagnoli hanno già visto le due cercare di svelare un altro mistero, quello che aleggia attorno alla figura di Dolores, la madre della bionda. Jana, ormai moglie di Manuel, ha scoperto di essere incinta: aver coronato il suo sogno d'amore e sapere di essere in procinto di avere un figlio dall'uomo che ama le riempie il cuore di gioia; peccato che stia per accadere qualcosa che spazzerà via in un battibaleno il sorriso dal suo volto. Lope e Teresa hanno trovato una stanza segreta, e quando gliene parlano, la protagonista si rende immediatamente conto che essa potrebbe nascondere la verità su ciò che è accaduto a Dolores. Ma sarà realmente così?

Jana entra nella stanza segreta... Ecco che cosa vedremo nelle Prossime Puntate de La Promessa

Lope e Teresa hanno trovato un passaggio segreto che conduce alla stanza dei marchesi, e non solo. Infatti, si tratta di una camera evidentemente abbandonata da molto tempo, in cui sono presenti sia un letto disfatto che una culla; con ogni probabilità, dunque, si tratta di un ambiente in cui una donna, anni fa, aveva messo al mondo un bambino. Come se non bastasse, nel doppiofondo del cassetto di un comodino lì presente, sono state rinvenute delle lettere. Quando Jana viene informata di questa bizzarra scoperta, si rende immediatamente conto del fatto che i due potrebbero aver fatto un passo in avanti nella sua ricerca della verità su Dolores. Allora, la giovane, accompagnata da Teresa e Pia, si reca proprio in questa stanza per perlustrarla...

Jana trova una porta bloccata, nelle Nuove Puntate de La Promessa

Entrata nella stanza segreta, Jana capisce seduta stante di essere penetrata in un mondo di cui, senza ombra di dubbio, Dolores aveva fatto parte. Poi, la moglie di Manuel si mette a leggere le misteriose missive custodite nel doppiofondo di un cassetto, ed i suoi sospetti cominciano a trasformarsi in certezze. Come se non bastasse, un attimo dopo, Jana nota un altro passaggio all'interno della camera, la cui porta, però, non si apre. Conscia che al suo interno debba nascondersi qualcosa di davvero importante, forse la risposta a tutte le sue domande, la giovane chiede a Teresa e a Pia di aiutarla ad aprirla, e di giurarle che non ne faranno parola con nessuno, marchesino compreso. Nel mentre, Cruz non ha idea di tutto ciò che sta accadendo alle sue spalle, concentrata com'è sullo scandalo che ha appena investito la sua famiglia, già fiaccata economicamente; infatti, il matrimonio di Manuel con una persona di umili origini è finito sul giornale, e la marchesa sta morendo dalla vergogna. Cruz, tuttavia, non immagina neanche che la sua nuova - e tanto detestata - nuora sta per metterla veramente nei guai, facendo una scoperta che potrebbe rovinarla per sempre!

