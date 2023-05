La Promessa Anticipazioni 31 maggio 2023: Una foto accende le speranze di Jana. La verità è vicina?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 31 maggio 2023 su Canale. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Jana vedrà una foto di sua madre alla tenuta. Che misteri si nascondono a casa Lujan?

Nella puntata de La Promessa in onda il 31 maggio 2023 alle ore 14.45 su Canale5, la morte di Tomas continua a preoccupare gli inquilini della tenuta. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che il sergente Funes interrogherà tutti i membri della famiglia. Le indagini si concentreranno su Catalina, la primogenita di Don Alonso e su Jimena, la vedova del povero Tomas. Romulo e Cruz se la prenderanno con Pia. La governante è colpevole di non essere andata ad avvertire il barone, padre della marchesa. La cameriera avrà però una ragione ben precisa per non aver assolto al suo compito. Intanto Simona vorrà lasciare il suo lavoro dopo la morte del Lujan, che lei amava come un figlio. Jana la convincerà a rimanere e la cuoca le mostrerà una fotografia che ritrae Dolores, sua madre. La ragazza si convincerà quindi di essere nel posto giusto.

Anticipazioni La Promessa: Il sergente Conrado Funes interroga la famiglia Lujan

Tomas è stato assassinato e Funes scoprirà che l'arma del delitto è un oggetto appuntito di circa dieci centimetri. Il sergente penserà che possa trattarsi del tagliacarte che Cruz dice di non trovare da nessuna parte. Tutti i membri della famiglia Lujan finiranno sotto interrogatorio. Catalina sarà messa sotto torchio. Essendo lei la primogenita di Don Alonso ma esclusa dalla guida della tenuta perché donna, potrebbe aver avuto un buon motivo per uccidere suo fratello. Ma oltre alla ragazza sarà accusata anche la povera Jimena.

La Promessa Anticipazioni: Il grande segreto di Pia

Funes chiederà a Jimena una spiegazione sulla sparizione della fede di Tomas. Il ragazzo non la portava al dito quando è stato ucciso e deve per forza esserci un motivo. La giovane vedova non saprà cosa rispondergli. In effetti l'anello sarà ancora nella mani di Jana, che non potrà uscire allo scoperto, per non aggravare la sua situazione. Petra ha infatti già puntato il dito contro di lei. Intanto Cruz e Romulo rimprovereranno Pia per non avvertito il barone, il padre della marchesa. La governante non ha però voluto rimettere piede a casa di Don Juan, che tempo prima l'ha stuprata e l'ha messa incinta. La cameriera non potrà certo rivelare a nessuno della sua gravidanza.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Simona mostra a Jana una foto di sua madre

La morte di Tomas ha sconvolto sia Don Alonso che Simona. La donna, che dopo la morte della prima moglie del marchese Lujan aveva preso sotto la sua ala protettiva il ragazzo, non avrà più la forza di rimanere a La Promessa e annuncerà di volersene andare. Romulo cercherà di convincerla a restare ma a darle il coraggio necessario per rimanere sarà Jana. La cuoca, ripresasi, le mostrerà una foto di Dolores. La giovane Mariana avrà quindi la conferma di essere nel posto giusto per scoprire la verità sulla morte della sua mamma ma non capirà ancora che tipo di legame ci fosse tra Simona e sua madre. Che altri misteri si nascondono nella tenuta?

