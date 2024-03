La Promessa Anticipazioni Spagnole: In arrivo una nuova dark lady dal passato. La tenuta dei Lujàn tremerà di nuovo...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap, in onda su Canale5, arriverà una nuova dark lady, dal passato oscuro. Ecco di chi si tratta...

Nelle prossime puntate de La Promessa conosceremo un nuovo intrigante personaggio. Le Anticipazioni Spagnole della Soap ci rivelano che alla tenuta arriverà una bellissima ragazza, di nome Vera. A portarla a casa di Cruz e Don Alonso, sarà Lope, che la troverà nascosta nel bosco, desiderosa d’aiuto. Ma nessun nuovo arrivato è privo di misteri e anche questa affascinante giovane farà tremare le trame del nostro appuntamento quotidiano su Canale5.

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Lope soccorre un’affascinante giovane

Vi abbiamo rivelato che Maria Fernandez sarà in pericolo e che tutti i domestici della tenuta si metteranno in moto per cercare la ragazza, di cui si perderanno le tracce. Maria sarà rapita da Valentin, un nuovo cameriere attratto anzi ossessionato da lei, che la sequestrerà in una grotta. Durante le ricerche della Fernandez, Lope si imbatterà in una ragazza bisognosa di aiuto. La giovane sarà nascosta nel bosco e quando vedrà il cuoco avvicinarsi a lei, comincerà a urlare e a dimenarsi, pregandolo di non farle del male e di proteggerla da suo padre, che la cerca e vuole farle del male.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Lope porta Vera alla tenuta

Lope deciderà di soccorrere la ragazza, che gli confesserà di chiamarsi Vera e di essere scappata da un padre violento. Il cuoco la porterà alla tenuta e la nasconderà nella soffitta, facendosi promettere che nessuno scoprirà il suo segreto. Peccato però che Vera non se ne stia buona e zitta dove è stata lasciata e comincerà a girovagare per le sale della servitù e si farà scoprire. I colleghi di Lope saranno magnanimi e cercheranno anzi di dargli una mano sia per proteggere la nuova arrivata dal padre che da Cruz e Don Alonso, che mal sopportano intrusioni all’interno della loro proprietà. Vera si farà subito voler bene e anzi alla fine riuscirà persino a farsi assumere come nuova domestica, svincolando tutti i suoi nuovi amici dal dover dire bugie ai marchesi. Ma dietro al bel faccino e al sorriso dolce si nasconderà una persona manipolatrice.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Vera nasconde la sua reale identità

Vera farà in modo di ingraziarsi tutti alla tenuta e si farà amici i domestici della tenuta. Si capirà però abbastanza presto che la ragazza nasconde un segreto e che non è chi dice di essere. Sì perché la giovane dirà di essere scappata dal padre violento ma in realtà il suo vero obiettivo sarà quello di entrare a La Promessa e fare danni al suo interno. Pare infatti che Vera sia in realtà la sorella di Jimena, arrivata alla tenuta di Cruz, per vendicarsi di quanto successo alla sua famiglia e pronta a tutto per infliggere una severa punizione a coloro che hanno fatto del male al sangue del suo sangue. Vera riuscirà per lungo tempo a nascondere le sue reali intenzioni ma non senza che qualcuno sospetti che dietro al suo bel faccino si nasconde la nuova e perfida dark lady della Soap di Canale5.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.