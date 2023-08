La Promessa Anticipazioni Spagnole: Il Barone prende di mira Jana!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Jana finirà di nuovo nei guai e stavolta a minacciarla sarà il Barone. Ma cosa succederà? Cosa scatenerà l'ira del padre di Cruz? Scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della Soap di Canale5.

Nelle prossime puntate de La Promessa, Jana scatenerà l’ira del Barone. Le anticipazioni spagnole della Soap, in onda in Italia su Canale5, ci rivelano che la cameriera cercherà di indagare sul nobile, convinta che lui sia coinvolto con la morte di Dolores, sua madre, e che sia il perfido uomo che le ha sparato. A farglielo pensare sarà l’anello che il malefico uomo indossa, su cui è inciso lo stemma della tenuta e che Jana ricorderà di aver visto quel terribile giorno, in cui è dovuta scappare e in cui è cambiata tutta la sua vita.

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Jana scopre la verità da Eugenia

Eugenia lo ha confessato. La sorella di Cruz ha confermato a Jana che Curro è il in realtà Marcos e che il piccolo le è stato affidato ancora in fasce. La povera duchessa ha scambiato la cameriera per Dolores e in preda ai sensi di colpa, le ha chiesto perdono per averle sottratto il suo bambino. Jana ha quindi ottenuto quello che voleva e si convincerà che il vero colpevole di tutto quello che ha subito sia il Barone. La ragazza sarà certa che l’uomo sia l'unico responsabile, soprattutto dopo avergli visto addosso un anello a lei già tristemente noto.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana si convince che il Barone sia l’assassino di sua madre

Jana noterà che il Barone indossa un anello a lei tristemente noto. La ragazza si ricorderà che l’uomo che ha seguito e ucciso sua madre, indossava un gioiello recante il simbolo della tenuta e che questo sembra essere lo stesso che il padre di Cruz porta con orgoglio al dito. Jana si convincerà che il nobile sia il vero e unico responsabile della sua triste condizione e si metterà all’opera per trovare le prove per stanarlo e fargli pagare tutti i suoi crimini. Comincerà quindi a minacciarlo sia apertamente che tramite lettere anonime, con cui cercherà di fargli paura e di fargli commettere qualche passo falso. Purtroppo però non riuscirà a ottenere quello che vuole anzi scatenerà l’ira del barone su di lei.

Trame e Anticipazioni Spagnole La Promessa: Il Barone minaccia di far licenziare Jana

Jana non riuscirà a trattenere la sua ira e affronterà il Barone faccia a faccia. Purtroppo non solo non otterrà di fargli paura ma finirà per scatenare la sua ira e rischierà di essere cacciata in malo modo dalla tenuta. Il padre di Cruz, infastidito dalle continue incursioni della cameriera, l’accuserà di essere una ladra e di averlo fin troppo infastidito. Arriverà persino a chiedere a sua figlia di tenerla d’occhio e di licenziarla qualora continui con il suo fare altezzoso e poco rispettoso dei propri padroni. Jana finirà nei guai e incapace di fare qualsiasi altra cosa – avrà infatti paura di doversi allontanare dalla tenuta ora che è in possesso di una grande verità – spererà che almeno le sue lettere anonime facciano effetto.

Anticipazioni e Trame Spagnole La Promessa: Chi è il vero possessore dell’anello?

Le lettere anonime di Jana non sortiranno alcun effetto ma finiranno per mettere nei guai la ragazza quando del Barone non si avrà più traccia. Vi abbiamo già rivelato che il nobile verrà ucciso e che il suo corpo verrà fatto sparire. Quando la Guardia Civile comincerà a perquisire la tenuta, per trovare degli indizi, la cameriera dovrà affrettarsi per recuperare le sue missive e liberarsene, prima che la polizia possa risalire a lei. Vi anticipiamo che la giovane riuscirà a farlo ma scoprirà molto presto che la sua vendetta non era diretta alla persona giusta. Capirà infatti che il Barone non era l’originale padrone dell’anello con il sigillo della tenuta.

Il nobile lo ha infatti ricevuto da Don Alonso, dopo che il padre di Manuel ha dovuto cedergli La Promessa, in cambio di un aiuto finanziario. Il vero possessore dell’anello è quindi proprio il marchese, che potrebbe diventare il sospettato numero 1 per la morte di Dolores. Ma sarà davvero così? Questa scoperta come influirà sull’amore che Jana continuerà a provare per Manuel, nonostante la sua scelta di sposare Jimena? Lo vedremo molto presto.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.