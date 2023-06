La Promessa Anticipazioni Spagnole: Pia si vendica del barone e salva Teresa dalle sue grinfie

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Pia scoprirà che il barone ha preso di mira la povera Teresa. La governante deciderà di fargliela pagare e di difendere l'ingenua cameriera. La vendetta sarà tremenda. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Canale5.

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che molto presto Pia si prenderà la sua vendetta contro il terribile barone. La governante deciderà di intervenire dopo aver scoperto che il padre di Cruz ha preso di mira Teresa e che la dolce cameriera rischia di finire nei guai, esattamente come lei. Scopriamo insieme cosa succederà nel dettaglio nelle prossime puntate della Soap, in onda nel pomeriggio di Canale5.

Anticipazioni La Promessa: Pia decide di abortire ma poi...

Nelle scorse puntate de La Promessa abbiamo scoperto che Pia, dopo la violenza subita dal barone, è rimasta incinta. Purtroppo per lei, tutti a La Promessa sono venuti a conoscenza del suo stato interessante, persino Cruz, ma nessuno sa chi sia il padre del bambino. Per Pia non sarà facile affrontare questa situazione e, stremata dalle continue critiche, deciderà di abortire. Si assenterà quindi dalla tenuta, in accordo con la marchesa. Ma al suo ritorno confesserà di non essere riuscita a procedere con la pratica e di aver deciso di tenere il bambino, nonostante tutto.

La Promessa Anticipazioni: Il barone prende di mira Teresa

Pia deciderà all'ultimo di non abortire ma ovviamente si terrà ben lontano dal barone, in modo che non scopra neanche del suo stato interessante. Il padre di Cruz, piuttosto infastidito da questo atteggiamento, finirà per interessarsi a un'altra cameriera. Comincerà a corteggiare Teresa, che si rivelerà essere non soltanto molto buona ma anche ingenua. La ragazza accetterà subito le gentilezze del nobiluomo senza accorgersi minimamente che il barone ha ben altri interessi. Pia sarà molto spaventata da questa tremenda novità e cercherà di mettere in guardia la giovane. Teresa però non mostrerà di essere in alcun modo preoccupata per la situazione.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia si vendica del barone e difende Teresa

Pia cercherà in ogni modo di far aprire gli occhi a Teresa e chiederà l'aiuto persino di Mauro, per far capire alla giovane che la gentilezza che crede abbia il barone nei suoi confronti, in realtà nasconde ben altri scopi. La cameriera si accorgerà solo più tardi che i suoi amici hanno ragione e rischierà di pagare cara la sua ingenuità. Il padre di Cruz, deciso a prendersi quello che desidera, tenterà di violentarla ma Pia, sopraggiunta proprio in quel momento – in realtà la governate sarà in agguato per stanare il terribile Ezquerdo – fermerà il malefico nobile, uccidendolo.

Pia assassinerà il barone e farà in modo che la morte del nobile risulti accidentale. A darle una mano ci saranno ovviamente Teresa, Mauro e persino Jana, coinvolta nella faccenda per altri motivi. La ragazza non parteciperà attivamente all'assassinio ma ne diventerà “complice” dovendo nascondere le lettere minacciose che invierà al padre di Cruz, dopo essersi convinta che sia lui l'assassino di sua madre. La cameriera vedrà infatti al suo dito l'anello con il sigillo de La Promessa e sarà più che certa che sia lui l'uomo che inseguì lei e la sua mamma nel bosco, quel lontano terribile giorno. Ma la verità potrebbe essere ben altra.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.