La Promessa Anticipazioni Spagnole: Eugenia torna alla tenuta, in salute e pronta a dire tutta la verità su Jana e Dolores

Anticipazioni TV

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che nelle prossime puntate, in arrivo su Rete4, rivedremo Eugenia. La madre adottiva di Curro tornerà alla tenuta in salute e pronta a dire tutta la verità. Lorenzo e Leocardia tremeranno!

Tenetevi forte perché nelle prossime puntate de La Promessa, in arrivo su Rete4, rivedremo un personaggio che mai avremmo pensato di incontrare di nuovo… almeno non così in forma e in salute. Stiamo parlando di Eugenia, la sorella di Cruz e madre adottiva di Curro nonché moglie, molto poco amata, di Don Lorenzo. Ebbene, le anticipazioni spagnole della Soap ci rivelano che la contessa rientrerà a casa con una sorpresa e un piano in mente: avrà recuperato la sanità mentale – e vedremo un’altra novità legata a questo – e sarà pronta a rivelare a tutti la verità su Jana, Dolores e sul suo stesso figlio adottivo. Ecco cosa succederà. Pronti? Cominciamo!

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Eugenia torna alla tenuta

Dopo l’arresto di Cruz, Leocardia – nuovo personaggio che conosceremo a breve nelle puntate de La Promessa su Rete4 – prenderà il controllo della tenuta e sembrerà insidiare pure il cuore di Don Alonso, con il sui modi affabili ma anche con il prestito che farà al marchese per evitare la totale bancarotta da cui, stavolta, non si sarebbe più ripreso. L’assenza della marchesa e la morte di Jana cambieranno molte cose; Manuel lascerà la sua casa infuriato e addolorato (per poi tornare con nuovi progetti) e Curro, dopo aver confessato ad Alonso di essere suo figlio, sarà privato dei suoi titoli di barone e, dopo una breve assenza, tornerà alla villa ma finirà a fare lo sguattero.

Ma tutte queste novità – a parte la morte di Jana e l’arrivederci di Cruz – impallidiranno davanti al ritorno di Eugenia, che si farà portare a casa della sorella, sulla sua sedia a rotelle, pronta a far vedere i sorci verdi a tutti.

Eugenia è guarita… ma forse non è mai stata malata, ecco cosa vedremo nelle puntate de La Promessa

Abbiamo conosciuto Eugenia nelle prime puntate de La Promessa e l’abbiamo sempre vista in preda a una sorta di delirio, che le è costato il sanatorio. Ma al suo ritorno, la donna mostrerà grandi miglioramenti. Non solo si alzerà dalla sedia a rotelle e comincerà a camminare come non avesse mai smesso ma mostrerà una grande lucidità, tale da non impressionarsi quando scoprirà che suo figlio non ha più i titoli di conte e barone. Non si stupirà perché capirà da subito che qualcuno l’ha sabotato come hanno fatto con lei. Si insinuerà il dubbio – che già avevamo e sicuramente pure voi – che Eugenia non sia mai stata malata e che in realtà sia stata in qualche modo drogata. Don Lorenzo o persino suo padre, per evitare che parlasse troppo e creasse problemi, hanno probabilmente minato la sua salute, facendola finire in un baratro, da cui – nelle prossime puntate – sembrerà essere uscita. E con la mente sgombra da pensieri allucinati, sarà pronta a rivelare le verità che non ha mai detto e prenderà di mira tutti anche Leocardia.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Eugenia vuole dire tutta la verità su Jana e Dolores

Eugenia ha già rivelato a Jana di ricordarsi di Dolores ma la sua “malattia” le ha impedito di andare oltre nel suo racconto. Memore di quello che è successo in passato, la donna si farà subito avanti appena tornata a casa e dirà di avere in mente di confessare tutto quello che sa su Jana e Dolores e farà pure visita a Cruz in carcere, facendo infuriare Don Alonso, Don Lorenzo e Leocardia, gli ultimi due particolarmente spaventati dalla sua presenza.

Eugenia metterà Don Lorenzo e Don Alonso con le spalle al muro dicendo loro di voler confessare ogni cosa su Curro e farà tremare Leocardia facendole sapere di essere al corrente di chi sia il padre di Angela. Insomma la contessa farà molto paura e come tutti i personaggi scomodi di ogni Soap, compresa La Promessa, dovrà essere eliminata.

La Promessa: Eugenia riuscirà a dire tutta la verità?

Don Lorenzo e Leocardia cercheranno in tutti i modi di fermare Eugenia e giocheranno di nuovo sul fatto che la donna sia stata per anni malata. E cominceranno ad avvelenarla e a tormentarla talmente tanto, da portarla purtroppo ad avere di nuovo i suoi soliti sintomi, indotti da sostanze e non dalla sua natura, ma comunque per lei letali. Annebbiata e sabotata, Eugenia non farà in tempo a dire nulla ma non vogliamo ancora svelarvi come andrà a finire questa storia. Vi lasciamo un punto interrogativo in testa e condividiamo quello che abbiamo anche noi e che riguarda l’incontro di Eugenia con Cruz, in carcere. Cosa si diranno le due sorelle? Cruz verrà a scoprire delle verità assurde di cui lei non era a conoscenza mentre Eugenia (creduta e resa pazza) sì? E la marchesa riuscirà a tornare per seminare il terrore e vendicarsi, stavolta prendendo le difese di Curro e salvando il marchesato alla sua maniera, con i suoi mezzi e con la sua vittoria? Il mistero si infittisce ma sarebbe un colpo di scena così straordinario da farci drizzare i capelli!

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.