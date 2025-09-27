La Promessa Anticipazioni Spagnole: Don Romulo si sposa e lascia la tenuta!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Don Romulo lascerà la tenuta dopo aver ritrovato l'amore. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rete4.

La vita di Don Romulo sta per cambiare e per sempre. Il maggiordomo di casa Lujàn lascerà molto presto La Promessa dopo un lieto evento, che cambierà per sempre la sua vita. Rivedrà infatti una donna del suo passato, una persona da lui tanto amata, che farà ancora breccia nel suo cuore e lo porterà a metterle un anello al dito. Il matrimonio di Romulo sarà un evento bellissimo per tutti i domestici della tenuta ma li costringerà – così come lo farà con noi – a un addio non previsto. Ecco cosa succederà negli episodi della Soap, presto in arrivo su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: Don Romulo innamorato

Don Romulo sarà sconvolto dal suo passato o meglio dal ritorno di una donna che gli ha fatto battere il cuore anni prima. Alla tenuta, dopo la nascita dei gemelli di Catalina, arriverà Emilia, un’infermiera che si occuperà dei piccoli e della marchesina, particolarmente provati dal parto. La nuova arrivata attirerà subito l’attenzione di Pia, che si renderà conto che la donna conosce molto bene il maggiordomo capo. La cameriera indagherà a fondo fino a scoprire che Emilia è l’ex fidanzata di Romulo e che lui – nonostante non lo voglia dare a vedere – è ancora innamorato di lei. Dietro a questo amore finito all’improvviso, ci sarà una storia strappalacrime e Pia farà da Cupido tra i due, sino a riuscire a far scoccare di nuovo la scintilla.

Don Romulo si sposa nelle prossime puntate de La Promessa

Don Romulo cercherà, invano, di tenere lontana Emilia ma lei continuerà a insistere. Getterà la spugna solo all’ultimo, facendo le valigie e lasciando la tenuta. Pia interverrà prontamente e convincerà la donna a non lasciare le terre dei Lujàn ma soprattutto spronerà Don Romulo a smettere di nascondere i suoi sentimenti e a lasciarsi andare. Il maggiordomo seguirà i consigli della sua amica e si riavvicinerà alla sua ex fidanzata, confessandole che come lei non ha mai smesso di amarla. I due decideranno di non lasciarsi più e per riuscire in questo, convoleranno a nozze. Il matrimonio si terrà nella tenuta, con qualche fastidio da parte di Leocadia. I novelli sposi sceglieranno di continuare la loro vita altrove.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Don Romulo lascia la tenuta

Don Romulo ed Emilia si sposeranno e penseranno di cominciare la loro vita lontano dalla tenuta. I due faranno le valigie e il maggiordomo darà le dimissioni, stavolta definitive. Non ci saranno ripensamenti e Don Alonso non lo convincerà a rimanere. Romulo sarà determinato a ricominciare con la sua innamorata e abbandonerà il suo lavoro, salutando suoi colleghi, diventati per lui una famiglia. Sarà un addio strappalacrime che porterà a un nuovo arrivo nelle fila dei camerieri. Don Ricardo non sarà per nulla contento di come si metteranno le cose per lui, soprattutto perché capirà di non essere così tanto stimato dai marchesi, come ha sempre creduto. Di tutto questo vi parleremo al più presto.

Foto Credit: ©RTVE

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.