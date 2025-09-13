La Promessa Anticipazioni Spagnole: Un romantico passato bussa alla porta di Don Romulo!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Don Romulo rivedrà una persona del suo passato, molto importante per lui. Il maggiordomo ne sarà letteralmente sconvolto. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rete4.

Nella vita di Don Romulo sta per tornare qualcuno del suo passato e non una persona qualunque ma un grande amore. Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che il maggiordomo di casa Lujàn si troverà di fronte a Emilia, la sua ex fidanzata, con cui aveva rotto ogni rapporto anni prima. Per il domestico sarà una novità sconvolgente, che gli cambierà la vita e che coinvolgerà pure Pia. Scopriamo perché e cosa succederà negli episodi della Soap presto in arrivo su Rete4.

La Promessa: il passato bussa alla porta di Don Romulo, ecco come

Su Don Romulo e sul suo passato amoroso sappiamo molto poco ma presto scopriremo qualcosa in più su di lui. Siamo a conoscenza della sua fedeltà alla famiglia di Cruz e quanto il maggiordomo sia legato alla marchesa - tanto da aver ricevuto lui il compito di uccidere Leocadia - ma non siamo mai avuto modo di scoprire altro sulla sua vita privata. L’occasione di averne notizia arriverà molto presto, nella forma di una misteriosa donna, un’infermiera di nome Emilia, che si presenterà alla tenuta e verrà affidata alla cura dei gemelli che Catalina darà alla luce. Questo nuovo personaggio si approccerà in modo molto particolare a Don Romulo, tanto da scatenare la curiosità di Pia, che capirà subito che i due si conoscono da tempo e che tra loro c’è stato qualcosa di particolare.

Emilia è l’ex fidanzata di Don Romulo, ecco cosa succederà né La Promessa

Don Romulo mostrerà un grande imbarazzo appena vedrà la nuova arrivata e cercherà di tenersi alla larga da lei. Ma l’infermiera coglierà ogni occasione per stargli accanto e per parlargli. Questo farà scattare la curiosità in Pia, che cercherà di capire chi sia questa misteriosa donna. La cameriera, che con Don Romulo ha un rapporto speciale, quasi tra padre e figlia, domanderà spiegazioni al maggiordomo ma lui negherà qualsiasi coinvolgimento con Emilia. Sarà quest’ultima a confessare alla domestica la sua vera identità e gli dirà di essere l’ex fidanzata di Romulo, mollata in tronco senza una spiegazione, molti anni prima.

La Promessa Anticipazioni: Don Romulo vuole tenere Emilia lontana da lui

Emilia racconterà a Pia chi è veramente e le confesserà di essere ancora molto innamorata del maggiordomo. L’infermiera non lo ha mai dimenticato e vorrebbe almeno sapere perché lui la lasciò anni prima, con la scusa, poco plausibile, di volersi dedicare alla sua carriera di maggiordomo. Più probabilmente Don Romulo cercò di allontanare la sua amata dalle terribili trame della famiglia di Cruz, per cui già lavorava. Qualunque sia il motivo, che Don Romulo cercherà di non far emergere mai, il fedelissimo di casa Lujàn continuerà a tenere lontana la donna che sotto sotto ancora ama alla follia. E anche di questo Pia si accorgerà, tanto da lottare affinché i due ritrovino la felicità di un tempo. Non sarà facile, per nulla, anche perché Emilia - trattata con freddezza per diverso tempo dal suo ex innamorato - deciderà di andarsene e farà proprio le valigie.

Pia tenterà di evitare l'addio di Emilia, convinta che Don Romulo non voglia davvero perderla di nuovo e stavolta per sempre. Ma riuscirà a fermarla? Ve lo sveleremo molto presto ma intanto vi anticipiamo che almeno stavolta non dovremo asciugarci le lacrime.

Foto Credit: ©RTVE

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.