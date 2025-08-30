La Promessa Anticipazioni Spagnole: Don Ricardo sconvolto dal ritorno di Ana, sua moglie!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che la moglie di Don Ricardo si presenterà viva e vegeta alla tenuta. Per il maggiordomo, nei prossimi episodi della Soap di Rete4, saranno guai!

Nelle prossime puntate de La Promessa vedremo Don Ricardo affrontare un personaggio del suo passato, che non avrebbe mai pensato di rivedere: sua moglie! Negli episodi della Soap che stanno andando ora in onda su Rete4, il maggiordomo e Pia hanno ripreso a frequentarsi e la cosa non piace per nulla a Petra, che ha paura che la sua rivale di sempre riacquisti quel potere che lei le ha sottratto dopo anni di fatiche e sotterfugi. La governante sta cercando e cercherà di sabotare la loro relazione ma non sarà lei a distruggere tutto, bensì Ana, la consorte di Don Ricardo, che arriverà molto presto alla tenuta. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme.

La Promessa: Don Ricardo ha sempre mentito a Santos

Partiamo da una considerazione prima di procedere con il racconto di cosa succederà prossimamente ne La Promessa. È ormai chiaro a tutti che Don Ricardo abbia mentito a suo figlio e non gli abbia detto la verità su sua madre. Santos, complice Petra, ha scoperto praticamente quasi tutto e spera di poter un giorno capire quale sia stato il vero destino della sua mamma, di cui lui non ha ricordo. Quello di cui è certo è che la donna non sia davvero morta o meglio che non sia sparita come il suo papà gli ha detto dall’infanzia. Ebbene, le sue ricerche daranno i frutti sperati e la donna, che di nome fa Ana, si presenterà alla tenuta, chiedendo di suo marito.

Don Ricardo sconvolto dal ritorno di sua moglie, ecco cosa vedremo nelle puntate de La Promessa

Don Ricardo ha perdonato Pia e tra loro è tornato il sereno. Una bella notizia per i fan della coppia come lo siamo noi ma vi anticipiamo che purtroppo, presto, ci saranno degli inghippi. A provocarli, strano ma vero, non sarà direttamente Petra, che ovviamente ci metterà del suo per mettere loro i bastoni tra le ruote, ma Ana, la moglie del maggiordomo, viva e vegeta e decisa a chiarire con il marito. La donna si presenterà alla tenuta chiedendo di lui e sotto consiglio di Don Romulo, Ricardo accetterà di incontrarla, sconvolto dal rivederla davanti a lui… dopo quello che ha fatto a lui e al loro figlio neonato. Ma cosa è successo tra loro e che conseguenze avrà questo ritorno?

La Promessa Anticipazioni Spagnole: ecco la verità sulla moglie di Don Ricardo

Don Ricardo non sarà felice di rivedere sua moglie e non lo sarà per via del dolore che gli ha provocato in passato. Ana chiederà al marito di chiarire tra loro e più che altro di avere la possibilità di avere un rapporto con suo figlio, che tanto l’ha cercata e che ovviamente sarà molto contento di rivederla. Ricardo però non riuscirà a perdonarla, benché – e qui cominceranno i problemi per Pia – per lei provi ancora dei sentimenti, contrastanti ma veri. Il maggiordomo non potrà mai dimenticare il giorno in cui ha scoperto che la sua consorte si era innamorata, corrisposta, di suo fratello e nemmeno quello in cui i due, per poter vivere il loro amore, sono scappati, lasciandolo solo a crescere un bambino.

La Promessa: Santos riabbraccia sua madre e si infuria ancora di più con Don Ricardo

Il ritorno di Ana nella vita di Don Ricardo sconvolgerà il maggiordomo che ovviamente si troverà ad affrontare il peso delle sue bugie. Santos, già consapevole di essere stato ingannato, riabbraccerà sua madre e si arrabbierà ancora di più con suo padre e questo perché i suoi genitori gli racconteranno delle versioni differenti dei fatti. Ana racconterà di essere stata maltrattata da suo marito e di aver deciso di fuggire per questo mentre Ricardo continuerà a sostenere la tesi del tradimento. Santos crederà alla mamma, spinto da Petra che gli sottolineerà come una madre non possa mai abbandonare un figlio se non spinta da qualcosa di veramente grave. Insomma il nostro maggiordomo dovrà difendersi e tentare di non farsi dare del bugiardo più di quanto non sia stato ma a fin di bene. La presenza della sua consorte gli provocherà dei grandi problemi anche con Pia, che quando scoprirà tutto si infurierà con lui per non averle raccontato ogni cosa per tempo e si convincerà che il suo innamorato possa essere ancora in qualche modo legato alla mamma di suo figlio; per questo, deciderà di rompere con lui.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.