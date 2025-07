La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina si prende la sua rivincita e sposa Adriano in gran segreto

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate de La Promessa Catalina vivrà un dramma che non avrebbe mai immaginato. Le anticipazioni Spagnole ci rivelano però che molto presto la marchesina riuscirà a rifarsi di questo terribile momento e sarà di nuovo molto felice. Vediamo insieme cosa succederà nelle Soap di Rete4.

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina vivrà uno dei momenti più brutti della sua vita. Pelayo, che abbiamo visto essersi dimostrato un uomo molto più terribile di quanto immaginassimo, l’abbandonerà sull’altare, dichiarando di non potersi occupare di lei e di un figlio non suo. Per la marchesina sarà uno shock e sarà consapevole di dover dare delle spiegazioni sia alla sua famiglia che ai nobili invitati alle sue nozze ma saprà anche di dover affrontare una gravidanza da sola e di poter essere molto presto distrutta dallo scandalo.

Ma le anticipazioni spagnole della Soap di Rete4 ci raccontano che la figlia di Don Alonso avrà la sua rivincita e che non dovrà affrontare un futuro terribile. Accanto a lei ci sarà un altro uomo, qualcuno che noi già conosciamo e che tornerà molto presto: stiamo parlando di Adriano. Vediamo insieme, nel dettaglio, cosa succederà.

La Promessa Anticipazioni: Catalina abbandonata sull’altare

Ve lo avevamo già raccontato ed è arrivato il momento di dirvi che Pelayo abbandonerà Catalina sull’altare nelle prossime puntate de La Promessa. Manca molto poco a questo momento drammatico per la marchesina, che si ritroverà ad affrontare una gravidanza da sola e lo scandalo che ne scaturirà. Sì perché una nobile, sola, senza marito e con figli, non è qualcosa che si possa facilmente accettare. Catalina dimostrerà ancora una volta di essere una donna molto forte e non si perderà d’animo anzi, capito di dover dare ai suoi figli un padre, si rimetterà alla ricerca di Adriano, per rivelargli tutta la verità su di loro; la ragazza riuscirà a parlargli e a convincerlo a dare un'opportunità al loro amore.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina dà alla luce due gemelli

Catalina avrà un parto difficile, dopo una gravidanza passata tra le mura de La Promessa a combattere con chi proprio non sopporterà che lei sia una ragazza madre. La marchesina, come detto, non si lascerà piegare da nulla e nessuno e darà alla luce due gemelli, dopo aver rischiato di morire. Al suo fianco si presenterà Adriano, da lei cercato e informato dei fatti. Il ragazzo si dimostrerà molto felice di diventare padre e rivelerà alla nobile di provare per lei dei sentimenti ancora molto forti, cosa che spingerà Catalina – e convincerà pure Don Alonso – a sposarlo. Ebbene sì, la giovane abbandonata all’altare ritroverà la felicità come madre ma anche come moglie… di un nuovo conte.

Catalina e Adriano si sposano, ecco cosa succederà nelle prossime puntate de La Promessa

Adriano correrà da Catalina e le prometterà di starle accanto. Per impedire che lo scandalo continui a tormentare la famiglia, Don Alonso permetterà alla figlia di sposarsi ma le nozze dovranno essere celebrate in segreto, tra intimi. La decisione verrà accettata dagli sposi che presto saranno costretti ad affrontare nuovi nemici e nuove voci sul loro conto. Per permettere ad Adriano di affrontare ad armi pari questa situazione, gli verrà affidato un titolo nobiliare.

Grazie al suo matrimonio con Catalina e grazie a qualche stratagemma orchestrato da Don Alonso, l’ex mezzadro verrà nominato conte e lui e sua moglie avranno il compito – affidato dal marchese – di occuparsi della gestione della tenuta. Ebbene sì, come state sicuramente capendo, Catalina si prenderà una rivincita con i fiocchi dopo essere stata abbandonata. Avrà l’amore di un uomo che la adora, due meravigliosi figli e la possibilità di rimpinguare le casse della sua famiglia, particolarmente in difficoltà dalle nozze di Jana e dopo l’arresto di Cruz.

Foto credit: © RTVE

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.