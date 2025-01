La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina rinchiusa in manicomio per volontà di Cruz!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Cruz chiede a Lorenzo di aiutarla a far sì che Catalina faccia la stessa fine di Eugenia, ossia che venga rinchiusa in sanatorio... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Spagna. Esse ci rivelano che Cruz, dopo aver subito l'ennesimo affronto da parte della figliastra, chiede a Lorenzo di aiutarla a centrare il suo obiettivo: vuole far rinchiudere Catalina in manicomio! Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera spagnola di Rete 4.

Anticipazioni La Promessa: Manuel parte per la guerra!

Mentre noi vediamo Pelayo continuare a cercare di farsi perdonare e riconquistare il cuore di Catalina, i telespettatori spagnoli sanno bene che il Conte se ne sta per andare dalla tenuta. Nel momento in cui Manuel decide di partire per la guerra insieme a Curro, inevitabilmente, porta un certo scompiglio nella sua famiglia, anche e soprattutto perché comunica ai suoi cari questa importante decisione attraverso una lettera ormai a cose fatte. Cruz è tanto preoccupata quanto furibonda, e la marchesina è in pena per le sorti del fratello e del cugino...

La Promessa Anticipazioni: Catalina si isola...

Con un salto temporale scopriamo che cosa succede a La Promessa dopo la partenza di Manuel e Curro per la guerra. Catalina è rimasta da sola, si sente sola e preferisce isolarsi. Pelayo ha lasciato la tenuta, e la giovane, furiosa con Cruz - la quale ha osato estrometterla dal business delle marmellate - ha deciso di stabilirsi nell'hangar del fratello, dove non accetta alcun tipo di visita. Catalina non ne vuole sapere di tornare a stare al piano nobile, specialmente perché non vuole avere niente a che fare con la spregevole matrigna...

Cruz vuole far internare Catalina, nelle Nuove Puntate de La Promessa

Cruz, non avendo ancora notizie di Manuel, sceglie di organizzare una cena in famiglia in occasione del suo compleanno. La marchesa pretende la presenza di tutti, compresa Catalina; peccato che quest'ultima non abbia la minima intenzione di darle soddisfazione, tanto che si ribella, rifiutandosi di presenziare alla serata in questione. Cruz è furente come non mai. Il mattino successivo, la signora si rivolge a Lorenzo - da poco tornato a La Promessa dopo che Alonso lo aveva cacciato - per chiedergli una mano a centrare il suo obiettivo: far internare Catalina in un manicomio, proprio come lui aveva fatto tempo addietro con sua moglie Eugenia. Lorenzo prova ad opporsi, ma Cruz gli ricorda di essere a conoscenza di tutti i suoi segreti più scabrosi, quindi lo tiene in pugno. Per fortuna, però, Romulo origlierà questa allarmante conversazione privata e prenderà subito in mano la situazione...

