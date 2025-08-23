La Promessa Anticipazioni Spagnole: Arriva l'enigmatica Esmeralda e torna il mistero!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che, su Rete4, è in arrivo un nuovo misterioso personaggio femminile. Si tratta di Esmeralda, un'imprenditrice dal passato oscuro, che avrà a che fare con la morte di Jana. Ma vediamo insieme cosa vedremo prossimamente negli episodi della Soap.

Sono tante le novità in arrivo ne La Promessa e noi non vediamo l’ora di vedere quello che ci rivelano le anticipazioni spagnole della Soap. Sì perché sono loro che rivelano che presto nelle trame arriverà un misterioso personaggio, Esmeralda, una donna enigmatica che scombussolerà le vite di Curro, Lope e Manuel. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Nuovi personaggi arrivano nella Soap, tra loro c’è Esmeralda

Vi abbiamo già anticipato che Jana e Cruz usciranno di scena e che perderemo due personaggi molto importanti della Soap – anche se la marchesa è molto probabile ritorni molto presto – vi abbiamo però anche assicurato che ci saranno delle new entry, che ci aiuteranno a sentire un po’ meno la loro mancanza. Sì perché arriveranno Angela e il figlio di Simona, Antonio ma anche altre due donne, Enoa ed Esmeralda. Tutti renderanno le trame de La Promessa ancora più scoppiettanti e coinvolgeranno i protagonisti che già conosciamo, in nuovi misteri e intrighi. In questo articolo vogliamo raccontarvi chi è Esmeralda e che cosa ci dobbiamo aspettare da lei.

La Promessa: Chi è Esmeralda?

Esmeralda arriverà nelle trame de La Promessa dopo la morte di Jana e durante le ricerche di Curro per scoprire la verità sulla scomparsa della sorella. La ragazza sarà un’imprenditrice in cui si imbatteranno Manuel e Curro e che mostrerà subito di avere un grande segreto. Esmeralda sarà la proprietaria di una gioielleria, un’attività che però nasconderà un traffico illecito gestito da qualcuno che tiene in scacco la donna e che, già conosciamo. E a rivelare tutto questo sarà proprio questo nuovo personaggio, che stringerà un ottimo rapporto con il fratello di Jana ma che potrebbe essere invischiata nella morte della giovane così come in un incidente che l’ex baronetto subirà durante una corsa a cavallo.

La Promessa Anticipazioni: Esmeralda sa chi ha ucciso Jana?

Ci spieghiamo meglio e mettiamo anche in chiaro che Esmeralda non sarà un personaggio negativo, solo enigmatico e con grandi segreti. Non ha ucciso materialmente Jana ma sarà a conoscenza di chi sta macchinando dietro i marchesi e immaginerà anche chi abbia cercato di far cadere da cavallo Curro, durante una corsa che il ragazzo farà nella tenuta dei Lujàn, dopo avervi fatto ritorno senza alcun titolo nobiliare.

La nuova protagonista avrà un passato tormentato che la porterà a dover dire di sì a situazioni e accordi terribili ma utili per salvare la sua vita. E pure l’attività nella gioielleria, per quanto sia una copertura di loschi traffici, sarà per lei così importante da non lasciarla nonostante tutti i problemi. Esmeralda cercherà di aiutare Curro e Manuel senza però rivelare troppo sulla sua vita e sul suo passato. Dovrà però mettere in guardia i due dal duca de Carril, ovvero dal padre di Vera, che nel corso delle scorse puntate italiane, abbiamo visto arrivare alla tenuta. La donna confesserà ai due di aver ricevuto dei compiti terribili da parte del duca e tra questi potrebbe esserci pure la morte di Jana.

Esmeralda non svelerà, e non lo ha ancora fatto nemmeno nelle puntate spagnole de La Promessa, tutti i suoi segreti ma cercherà comunque di dare una mano per quel che potrà. Ma sarà chiaro che lei sappia molto più di quanto faccia credere e che sia portatrice di misteri e segreti che sicuramente faranno tremare le trame della Soap. Non vediamo l'ora di scoprire altre novità e di raccontarvele.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.