La Promessa Anticipazioni: la Soap non va in onda il 1° gennaio 2024. Ecco cosa ci sarà al suo posto e quando tornerà

Anticipazioni TV

La Promessa non andrà in onda su Canale5 il 1° gennaio 2024. La Soap si prende una pausa per Capodanno. Scopriamo insieme cosa ci sarà al suo posto e quanto tornerà regolarmente in onda.

La Promessa non andrà in onda il 1° gennaio 2024. Dopo una settimana di doppi appuntamenti, la Soap spagnola si prende una piccola pausa e per Capodanno non sarà trasmessa. Scopriamo insieme cosa ci sarà al suo posto e quando potremo rivedere le avventure e l’amore di Jana e Manuel. Ecco tutto quello che dobbiamo sapere:

La Promessa: la Soap non va in onda il 1° gennaio 2024

Nell’ultima settimana La Promessa ha subito un cambio di programmazione e ci ha fatto compagnia con episodi di più di due ore ma si prenderà, di nuovo, una piccola pausa. Come successo per il 25 e il 26 dicembre 2023, la Soap non andrà in onda il 1° gennaio 2023. Si tratterà di uno stop di solo un giorno. L’appuntamento tornerà regolare da martedì 2 gennaio 2023. Al posto della puntata, lunedì saranno tramessi due film. Alle ore 14.00 sarà trasmesso The Blind Side mentre alle ore 16.45 ci sarà A passo di Danza. La serata proseguirà con la regolare programmazione giornaliera Canale5.

La Promessa: ecco quando la Soap tornerà su Canale5

La Promessa prenderà una pausa di un solo giorno. La Soap tornerà regolarmente in onda martedì 2 gennaio 2024 e sarà trasmessa dalle 14.10 con episodi di quasi tre ore; dureranno infatti sino alle 16.55. Sarà quindi un’altra settimana in compagnia di un lungo appuntamento con la storia d’amore di Jana e Manuel che, nei primi giorni del 2024, comincerà a ricordare cosa gli è successo e a capire che, purtroppo per lui, sia Cruz che Jimena lo hanno imbrogliato. Il marchesino riuscirà a rimediare agli imbrogli delle due donne?

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata del 2 gennaio 2024

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa, in onda su Canale5 il 2 gennaio 2024:

Alla tenuta arriva Blanca una vecchia amica di Manuel. La ragazza è un’avventuriera e si capisce il grande affetto e la grande affinità che la unisce al Lujan. Jimena prova immediatamente una forte gelosia per lei e finisce per fare un’altra scenata al marito sia perché i due sono andati a teatro non da soli ma in compagnia di amici sia perché Manuel ha portato Blanca a fare un giro sul suo aereo. Intanto Jana è preoccupata perché Pia non ha ancora preso le erbe che le ha consigliato per combattere i suoi disturbi. La cameriera è tesa anche perché non ha trovato ancora il coraggio di rivelare a Maria che Salvador è morto. Teso come lei è anche Lope e Pia, vedendoli così, propone di occuparsi lei di questa spinosa faccenda.

Cruz e Lorenzo, sotto consiglio di Petra, decidono di avvelenare il tè che Elisa prende tutte le sere, prima di andare a letto. La marchesa scopre che il primo tentativo di uccidere la baronessa non è andato a buon fine e, sempre consigliata da Petra, decide di vederci chiaro. Si mette a investigare, sospettando che Lorenzo stia facendo il doppio gioco. Le liti tra Simona e Candela continuano e quest’ultima decide di rivelare a Jana e Teresa che il marito della cuoca ha ucciso il suo ed è per questo che la donna le è stata vicino solo per rimorso. Lorenzo informa Cruz che il notaio, corrotto, è pronto a sbarazzarsi dell’ultimo testamento del barone. Gregorio dice a Don Alonso che il suo lavoro a La Promessa è finito e che ha intenzione di lasciare la tenuta per trasferirsi a vivere da un’altra parte con Pia e il bambino. Candela confessa alla governante di aver capito che il bimbo che porta in grembo è del barone e le suggerisce di dire a tutti la verità, affinché possa ottenere quanto le spetterebbe di diritto. Lorenzo accetta di dare un prestito ai cognati ma vuole in cambio delle sicurezze. Costringe Don Alonso a firmare un contratto di prestito mentre Pia rivela a Jana di aver avuto novità su Dolores parlando con Candela e le promette di indagare più a fondo con Don Romulo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 2 al 5 gennaio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.