La Promessa, Cambio di Programmazione: ecco quando andrà in onda la Soap a Natale 2023

Anticipazioni TV

Cambio di Palinsesto per le Soap di Canale5. La Promessa non sarà trasmessa né il 25 né il 26 dicembre 2023. Ma quando torneranno le vicende dei Lujan e di Jana e Manuel? Scopriamolo insieme. Ci sarà una sopresa!

Cambio di programmazione per La Promessa. A Natale 2023 la Soap di Canale5 subirà dei cambiamenti nella sua messa in onda. Le avventure di Jana e Manuel subiranno una piccola pausa ma poi riprenderanno il loro corso con una sorpresa per i fan e degli appuntamenti lunghi e scoppiettanti. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa accadrà nella settimana dal 25 al 29 dicembre 2023.

La Promessa: la Soap non va in onda il 25 e il 26 dicembre 2023

La Promessa non va in onda oggi 25 dicembre 2023 ma anche domani, 26 dicembre 2023, dovremo fare a meno del nostro appuntamento quotidiano con la tenuta dei Lujan. Al posto delle avventure di Jana e Manuel ci saranno dei film natalizi, che ci faranno compagnia sino a Santo Stefano. Dal 27 dicembre 2023 in poi, tornerà tutto regolare almeno per quanto riguarda La Promessa ma anche per quanto riguarda Beautiful, che tornerà ugualmente mercoledì.

La Promessa: la Soap raddoppia a Natale 2023

Beautiful tornerà regolarmente dal 27 dicembre 2023 e sarà trasmesso nella sua solita fascia oraria. Per La Promessa ci sarà invece una sorpresa. Per la Soap spagnola è previsto un cambio di programmazione oraria e di durata. L’appuntamento non sarà più alle 16.45 ma alle 14.15 sino alle 17.00. Insomma il 27, il 28 e il 29 dicembre 2023, saranno trasmessi due episodi a giornata. Una notizia che rallegra i fan di Jana e Manuel, che potranno seguire le loro vicende per quasi tre ore. Non sappiamo se questa decisione proseguirà anche nella prossima settimana, quella di Capodanno e della Befana 2024 ma vi terremo aggiornati.

La Promessa Anticipazioni: Jana rifiuta l’aiuto di Manuel

Nelle prossime puntate de La Promessa, Jana - tornata alla tenuta distrutta - non riuscirà a rimettersi a lavoro. Mentre Cruz, avvertita da Petra, si infurierà con lei, Manuel sarà molto preoccupato per la sua amata cameriera. Il marchese cercherà di riavvicinarsi ma Jana non gli permetterà di farlo. La giovane rifiuterà ogni aiuto da lui così come non accetterà il risarcimento proposto da Jimena. La marchesina tenterà di “corrompere” la domestica e di ingraziarsi, con questo atteggiamento, suo marito, ma non otterrà nulla. Anzi Manuel continuerà a difendere la bionda, scatenando nella sua consorte una grande gelosia, che sfocerà in una scenata in piena regola.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 27 al 29 dicembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.