La Promessa Anticipazioni: Jana è sconvolta. Manuel conosceva sua madre Dolores!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che Jana scoprirà un particolare inquietante su Manuel. La ragazza verrà a sapere che il marchese si ricorda di Dolores e quindi l'ha conosciuta. Ma quando e come? Scopriamo insieme cosa vedremo nelle prossime puntata della Soap su Canale5.

Nelle prossime puntate de La Promessa, scopriremo che Manuel si ricorda di Dolores. Sarà una scoperta che faremo insieme a Jana e rimarremo, come lei, senza parole. La cameriera non solo capirà che il marchese ha conosciuto la sua mamma ma anche che ha nitidi ricordi di lei, come se ci avesse passato molte ore. Ma vediamo insieme quello che succederà negli episodi della Soap, che andranno in onda presto su Canale5.

Anticipazioni La Promessa: Jana scopre che Dolores è viva

Facciamo un passo indietro e facciamo un piccolo refresh delle anticipazioni che vi abbiamo già dato sulle prossime puntate de La Promessa. In un nostro precedente articolo vi abbiamo rivelato che Jana scoprirà che Dolores è viva. A rivelarglielo sarà Ramona, una vecchia conoscenza della mamma della nostra protagonista, che lei ritroverà dopo tanti anni. La signora confiderà alla giovane e poi anche a suo fratello Curro, che la loro mamma ha finto la sua morte e dopo essersi assicurata di aver messo in salvo i suoi bambini, è sparita nel nulla. Ramona non vorrà però dare tutte le informazioni che ha su Dolores ai due fratelli e terrà per sé qualche segreto, con la promessa di svelarli a tempo debito.

La Promessa Anticipazioni: Ramona sparisce nel nulla. Jana parte alla sua ricerca e…

Ramona non farà però in tempo a rivelare altro ai ragazzi. La donna sparirà misteriosamente. Le cose andranno così: Jana si recherà nella sua casetta del bosco, per prestarle le cure necessarie – Ramona è malata – e per parlare ancora con lei. Con sua somma sorpresa, non la troverà più nel suo letto ma scoprirà un dettaglio che le gelerà il sangue. Troverà infatti un ventaglio, a lei famigliare, che le farà venire un grande sospetto.

La cameriera avrà idea che a far sparire Ramona sia stata Cruz e che la marchesa, in preda ai suoi deliri omicidi, l’abbia fatta fuori. Per capire meglio cosa sta succedendo e per avere una mano in più, Jana troverà il modo di parlare a Manuel di Dolores e delle sue paure.

Trame e Anticipazioni: Jana scopre che Manuel ricorda Dolores

Jana confesserà a Manuel la verità sulla sua nascita, almeno in parte. Gli nominerà sua madre e gli dirà che si chiama Dolores e che lavorava alla tenuta. Il marchese sgranerà gli occhi e dirà all’amata – che intanto sembra essersi innamorata di un altro – di ricordare una cameriera di nome Dolores e di avere di lei dei bei ricordi. Jana comprenderà che Manuel deve aver avuto a che fare con la sua mamma e deve averci passato del tempo, visto che al tempo era un bambino e di certo molto poco attento a chi fossero i domestici della sua tenuta. Il ragazzo deve quindi averla presa in simpatia e lei essersi presa cura, in qualche modo, di lui.

Ma la cosa che sconvolgerà ancora di più Jana è che Manuel, scoperta questa parte della sua vita, deciderà di darle una mano a cercare Ramona e poi anche la sua mamma. E sarà il marchese a confermarle che il ventaglio che lei ha trovato nella casa della sua vecchia amica, appartiene a sua madre. Il nobile non avrà dubbi: Cruz c’entra qualcosa con la sparizione di Ramona e dovrà rendere conto a lui. Gli dovrà dare delle risposte e dirgli la verità una volta per tutte. Vi anticipiamo che la marchesa sarà costretta a riportare a casa sua Ramona ma manterrà ancora un certo riserbo, chiamiamolo così, sui suoi segreti.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.