La Promessa Anticipazioni: Jana scopre che Dolores è viva!

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nelle puntate della Soap, presto su Canale5, Jana scoprirà che sua madre è viva. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi...

Nelle prossime puntate de La Promessa, Jana verrà a scoprire una verità sconvolgente. La ragazza verrà a conoscenza che sua madre Dolores, è ancora vita. Per la giovane cameriera e suo fratello Curro (Marcos), tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. Ma come succederà? Cosa ci aspetta negli episodi in arrivo su Canale5?

Anticipazioni La Promessa: Curro ha ormai la certezza di non essere parte della famiglia Lujan

Curro ha scoperto la verità sulla sua nascita e ha ormai la certezza che Lorenzo non sia suo padre. Il ragazzo si convincerà pure che la sua vera madre non sia Eugenia e che Jana abbia sempre avuto ragione su di lui. Sono fratelli e lui, ancora in fasce, è stato strappato dalle braccia di Dolores, la sua mamma, morta poco dopo. Ma i ragazzi capiranno che il loro passato è ancora avvolto dal mistero e che la realtà delle cose è ben diversa da quella che hanno fino a ora pensato.

La Promessa Anticipazioni: Jana incontra una persona legata al suo passato

Tutto comincerà quando Jana incontrerà una donna malconcia e malata, che rivelerà subito di conoscerla. Questa misteriosa nuova arrivata chiamerà la ragazza Mariana, ovvero con il suo vero nome, con cui nessuno la conosce. La cameriera si insospettirà immediatamente e le chiederà spiegazioni. Jana scoprirà che la signora si chiama Ramona e che è una vecchia amica di sua mamma Dolores. Ramona intimerà alla giovane di lasciare la tenuta e di portare con sé il suo fratellino Marcos ma le dirà anche qualcos’altro, che lascerà la nostra protagonista, senza parole.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jana scopre che sua madre è viva

Ramona rivelerà a Jana di essere stata molto unita a Dolores e la ragazza le andrà a fare visita spesso, per curarla e per conoscere da lei altre informazioni riguardanti il suo passato. La testardaggine della cameriera, e la decisione di Curro di non lasciare i Lujan, a cui si è affezionato, spingeranno la donna a confessare alla giovane nostra protagonista che Dolores è vita. Jana sbiancherà nel sapere che sua mamma non è veramente morta come ricorda e farà fatica a credere a questa rivelazione. Sarà davvero così e se lo fosse perché Dolores è sparita e ha abbandonato i suoi figli? Cosa bolle in pentola? Lo scopriremo molto presto!

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.