La Promessa Anticipazioni dal 5 al 9 giugno 2023: Manuel accusato di omicidio! Leonor vuole vendicarsi di Mauro

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 nella settimana dal 5 al 9 giugno 2023.

La Promessa va in onda su Canale 5, nella fascia oraria compresa tra le 14.45 e le 16.10. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 5 al 9 giugno 2023.

Puntata di Lunedì 5 giugno 2023

Funes scopre che il corpo di Tomas è stato spostato e che l'assassinio deve essere avvenuto in un'altra stanza. Il sergente si mette a indagare per scovare tracce di sangue nella grande villa e Cruz teme di essere scoperta. Simona, dopo la morte di Tomas, non vorrebbe più continuare a lavorare alla tenuta e informa ancora una volta Pia della sua decisione. La cuoca non tiene però in considerazione la reazione di Catalina, tristissima per la sua partenza. Leonor decide di vivere appieno la sua relazione con Mauro, noncurante di tutte le conseguenze a cui potrebbe portare mentre Jana, pronta a svolgere qualsiasi mansione, finisce per ferirsi alla mano. Manuel corre ad aiutarla.

Puntata di Martedì 6 giugno 2023

Per liberarsi da qualunque sospetto, Cruz ha nascosto il tagliacarte nella stanza di Jana. La ragazza se ne rende conto per tempo e riesce a salvarsi dalla trappola della marchesa, aiutata dalla fidata Petra. Conrado però, insospettito dal suo comportamento, torna a indagare su di lei. Infastidito dall'atteggiamento evasivo di Jana, il sergente la chiude in una stanza, facendo infuriare Manuel, che corre in sua difesa. Cruz, vedendo il figlio così tanto interessato alla cameriera, comincia a capire che il giovane prova dei sentimenti per lei. La cosa deve finire all'istante. Il barone manda a Pia un regalo e tutti alla tenuta ne sono incuriositi. Simona riceve una lettera da parte del figlio mentre Mauro e Leonor cedono alla passione. Qualcuno però potrebbe scoprirli.

Puntata di Mercoledì 7 giugno 2023

Decisa a salvare l'accordo con i duchi De Los Infantes e ad assicurare il suo futuro, Cruz spinge Mauro a consolare – e a corteggiare – Jimena. Leonor è riuscita a depistare Catalina e a non farle quindi scoprire della sua relazione con Mauro. Le due sorelle passano del tempo insieme, per rafforzare il loro rapporto. Simona comincia ad avere problemi alle gambe e ha bisogno di un aiuto in cucina. Candela non le può dare una mano, visto che è totalmente incapace di cucinare. La marchesa Cruz non sembra però occuparsi di questo problema. Il suo unico scopo, al momento, è trovare una cameriera personale per Jimena e Pia è incaricata di andare in città per diffondere la notizia. Poco dopo, alla villa, bussa una ragazza molto bella e dolce, che si rivelerà legata a qualcuno che già abita alla tenuta.

Puntata di Giovedì 8 giugno 2023

Conrado si convince che l'assassino di Tomas sia Manuel e Cruz è disperata. La marchesa non può permettere che suo figlio sia accusato ma nello stesso tempo non può uscire allo scoperto, confessando di essere lei la vera colpevole. La donna deve trovare al più presto una soluzione. Intanto la salute di Simona peggiora e Jana si propone di aiutarla. Pia e Romulo non lasciano però fare la ragazza e attendono che il medico arrivi. Il dottore tarderà però a presentarsi alla tenuta. A La Promessa è stata assunta Teresa e tutti scoprono che la ragazza è la fidanzata di Mauro. I domestici sono molto incuriositi dal fatto che il cameriere non abbia mai nominato la giovane.

Puntata di Venerdì 9 giugno 2023

Cruz ha sviato le accuse di Conrado su Lola e la ragazza è stata arrestata. Jana è l'unica a non ritenerla colpevole e lo riferisce al sergente che, dopo aver interrogato l'accusata, si convince che la cameriera abbia ragione. Intanto Leonor scopre che Mauro è fidanzato e decide di vendicarsi trattandolo male. La ragazza però non si ferma qui e svela a Jimena i tradimenti del marito. La ragazza decide di tornare a casa dei suoi e Cruz è costretta a correre dai duchi, per placare la loro ira. Mauro cerca di spiegarsi con la Lujan ma non ottenendo neanche di essere ascoltato, prende una decisione sconvolgente.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.