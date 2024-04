La Promessa Anticipazioni 1° maggio 2024, Puntata Speciale: Martina lascia Curro mentre Don Romulo fa arrestare Gregorio!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 1° maggio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Martina deciderà di lasciare Curro, convinta che presto tornerà a Madrid. Intanto Pia sarà aggredita da Don Gregorio ma Romulo lo farà arrestare.

Appuntamento speciale con La Promessa. Il 1° maggio 2024, la Soap sarà trasmessa a partire dalle 14.10 e andranno in onda due episodi. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate.

Le Anticipazioni ci rivelano che per Martina sarà tempo di prendere una decisione molto difficile. Certa che i suoi genitori vorranno riportarla a Madrid e sicura che la sua richiesta di non tornare a casa con loro non sarà accettata, la marchesina sarà costretta a lasciare Curro. La sua partenza complicherà le cose e la loro relazione non potrà mai andare avanti con così tanta distanza. Il ragazzo ci rimarrà malissimo e correrà a confidarsi con Jana.

Martina, con i suoi alla tenuta, dovrà pure confessare tutta la verità a suo zio e Don Alonso, venuto a scoprire che sua nipote gli ha mentito ed è pure coinvolta in uno scandalo, andrà su tutte le furie e perderà la fiducia nella sua amata nipotina.

Tra Cruz e Jimena le cose peggioreranno e la tensione aumenterà. Petra consiglierà alla marchesa di rispedire Jana dai Duchi De Los Infantes mentre Catalina confiderà pure a Simona di sentirsi in colpa per aver permesso a Lorenzo di ingannarla.

Pia sarà aggredita da Don Gregorio e si salverà solo grazie a Romulo, che interverrà in sua difesa e farà arrestare il suo rivale.

Maria confesserà a Salvador di aver baciato Lope in sua assenza e l’ex soldato si sentirà tradito soprattutto dal suo amico.

Martina è nei guai, alla tenuta sono arrivati i suoi genitori. Fernando e Margarita saranno ospitati da Don Alonso, che insisterà affinché rimangano nella sua casa per aiutare sua nipote ma in verità la loro presenza finirà per costringere la marchesina a prendere delle difficili ma necessarie decisioni. Scoperto che sua madre e suo padre non intendono accettare la sua richiesta di rimanere dagli zii, Martina capirà di dover presto tornare a Madrid. Dovendo allontanarsi così tanto e senza avere alcuna speranza di poter tornare presto a La Promessa, la ragazza dirà a Curro di voler troncare la loro relazione. Il ragazzo ci rimarrà malissimo e tenterà di farle cambiare idea. La sua amata non vorrà ascoltarlo e il giovane conte troverà consolazione tra le braccia di sua sorella Jana, a cui rivelerà la sua frustrazione.

I guai per Martina non saranno finiti qui. Dovrà infatti confessare il suo segreto e raccontare a suo zio di essere stata protagonista di uno scandalo e di aver bussato alla sua porta, proprio per sfuggire alle malelingue. Don Alonso ne rimarrà sconvolto ma soprattutto perderà la fiducia nei confronti della sua nipotina.

Pia ha rivelato a Jana di avere il sospetto che Don Gregorio l’abbia avvelenata. La cameriera le darà purtroppo conferma che la cicuta è proprio la sostanza da cui è stata intossicata e per la governante non ci saranno più dubbi. Don Gregorio, stanato, se la prenderà con la moglie e l’aggredirà con estrema ferocia. A salvare Pia ci penserà Romulo, che interverrà per aiutare la sua amica ma soprattutto chiamare la Guardia Civile e farà arrestare l’ex maggiordomo, con grande soddisfazione.

La tensione tra Jimena e Cruz arriverà alle stelle mentre Petra convincerà la marchesa a mandare Jana di nuovo a lavorare a casa dei Duchi De Los Infantes. La cameriera avrà molta paura che la nobile accetti questo consigli. Catalina rivelerà a Simona dei raggiri di Don Lorenzo. Il Conte, ora soddisfatto di quello che ha ottenuto, cercherà di ricucire i rapporti con la Lujàn. Ma a che scopo? Maria, dopo aver annullato anzi rimandato le nozze, vorrà essere totalmente sincera con Salvador. La ragazza gli rivelerà di aver baciato Lope mentre lui era via e l’ex soldato andrà su tutte le furie. Il giovane si sentirà tradito soprattutto dal suo amico.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.