La Promessa Anticipazioni 9 giugno 2023: Jana sconvolta dall'arresto di Lola. La ragazza la difenderà a tutti i costi!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 9 giugno 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Jana difenderà Lola dall'accusa di omicidio e il sergente Funes tornerà alla Villa. Intanto Leonor si vendicherà di Mauro.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata del 9 giugno 2023, in onda su Canale5 alle ore 14.45, Jana sarà sconvolta dall’arresto di Lola. La ragazza sarà più che convinta che la cameriera non sia l’assassina di Tomas e cercherà di difenderla. Conrado, dopo un terribile interrogatorio, capirà che la cameriera ha ragione e tornerà alla villa. Intanto Leonor rivelerà a Jimena alcune voci su suo fratello. La duchessa andrà su tutte le furie e tornerà a casa dei genitori, costringendo Cruz a parlare con loro e a scusarsi. La piccola di casa Lujan non si fermerà qui. Scoperta l’identità di Teresa, comincerà a trattare male Mauro. Il giovane cercherà di spiegarsi ma invano.

Anticipazioni La Promessa: Lola accusata di omicidio. Jana la difenderà

Manuel è stato accusato di omicidio e Cruz per sviare i sospetti su suo figlio, ha deciso di mettere nei guai Lola. La cameriera è stata arrestata e tutti scopriranno che lei era l’amante di Tomas. Jana sarà l’unica a non credere che la ragazza, nonostante tutto, sia innocente. Lo dirà al sergente Funes, che dopo un intenso interrogatorio, comincerà a darle ragione. Tornerà alla villa, sicuro che ci sia qualche altro segreto da scoprire. Intanto Jana, dopo aver visto una fotografia di sua madre, vorrà vederci chiaro su Dolores e su Eugenia, la sorella di Cruz, e su suo figlio Curro.

Anticipazioni La Promessa: Leonor rivela a Jimena alcune verità scomode su Tomas

L’arresto di Lola scoprirà molti segreti. Leonor non si farà tanti scrupoli di informare Jimena dei tradimenti del marito e questo porterà la duchessina a voler tornare a casa dei suoi, mettendo in pericolo i piani di Cruz, che la vorrebbe sposata a Manuel. La marchesa dovrà andare a scusarsi e a spiegarsi con i Duchi De Los Infantes e convincerli a far ritornare la loro bambina a La Promessa, per vivere insieme alla sua nuova famiglia e perché no… anche con il suo nuovo futuro marito.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Leonor si vendica di Mauro

Teresa, la nuova cameriera, si scoprirà essere la fidanzata di Mauro. Alla tenuta tutti saranno sorpresi dal fatto che il ragazzo non ha mai fatto menzione di un fidanzamento e Leonor andrà ovviamente su tutte le furie. Deciderà di vendicarsi e comincerà a trattare malissimo il giovane. Mauro tenterà di spiegarsi ma la marchesina non lo starà neanche ad ascoltare. Alla fine il cameriere deciderà di riprendere i suoi rapporti con Teresa, spezzando il cuore della Lujan.

