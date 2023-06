La Promessa Anticipazioni 8 giugno 2023: Manuel accusato di omicidio. E' lui l'assassino di Tomas!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda l'8 giugno 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che il sergente Conrado accuserà Manuel di essere lui l'assassino di Tomas. Cruz dovrà correre ai ripari.

Nella puntata de La Promessa in onda l’8 giugno 2023, alle ore 14.45 su Canale5, il sergente Funes arriverà alla conclusione che l’assassino di Tomas sia suo fratello Manuel. La marchesa Cruz, disperata, dovrà trovare un modo per sviare le accuse da suo figlio ma ovviamente non potrà certo rivelare di essere lei la vera colpevole. Troverà una soluzione alternativa ma malefica. Intanto la salute di Simona peggiorerà e Jana cercherà di intervenire. Pia e Romulo non daranno retta alla cameriera e vorranno attendere l’arrivo del dottore, che però non parrà destinato a giungere presto. Intanto si scoprirà l’identità di Teresa, la nuova cameriera della tenuta.

Anticipazioni La Promessa: Manuel accusato di omicidio

Il sergente, dopo aver indagato a lungo, sarà convinto di aver trovato l’assassino di Tomas. Conrado accuserà Manuel di essersi voluto liberare di suo fratello, per accedere all’eredità della sua famiglia. Cruz andrà nel panico. Dovrà trovare presto un modo per scagionare suo figlio e per non finire lei stessa nei guai, visto che la colpa della morte del Lujan è sua. Che cosa escogiterà per salvare suo figlio? Vi anticipiamo che qualcun altro finirà nei guai.

La Promessa Anticipazioni: Jana sa come aiutare Simona

Simona sta molto male. Il problema alle gambe è diventato ancora più preoccupante e la cuoca è costretta a letto. Jana sa come aiutarla ma né Pia né Romulo vogliono darle retta. Vorrebbero che un dottore la visitasse al più presto e crederanno solo a lui. Purtroppo però il medico tarderà ad arrivare. Cosa decideranno di fare i maggiordomi de La Promessa. Daranno retta a Jana, nonostante tutto?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Teresa, la nuova cameriera, è la fidanzata di Mauro

Leonor e Mauro hanno ceduto alla passione ma il loro amore impossibile diventerà ancora più ostico con l’arrivo di Teresa. La nuova cameriera, arrivata alla tenuta dopo aver risposto all’annuncio distribuito da Pia, si rivelerà essere la fidanzata di Mauro. Tutti alla Promessa rimarranno sconvolti dalla notizia che il cameriere ha una compagna ma a rimanere senza parole sarà soprattutto Leonor, la cui reazione, ve lo anticipiamo, sarà violentissima.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.