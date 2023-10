La Promessa Anticipazioni 17 ottobre 2023: Curro in crisi!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 17 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Curro sarà ancora molto scosso per quello che ha scoperto. Ora darà retta a Jana?

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda il 17 ottobre 2023 alle ore 16.40 su Canale5, ci rivelano che Curro sarà molto in difficoltà con suo padre. Il ragazzo sta cercando di fare i conti con la scoperta di non essere davvero figlio de De La Mata e di non avere, molto probabilmente, alcun legame di sangue con i Lujan. Il giovane comincerà a prendere sul serio le parole di Jana? Intanto Mauro cercherà di consolare Teresa, ancora scossa per quello che le è successo con il Barone.

Anticipazioni La Promessa: Curro vittima di ricatto

Don Lorenzo ha rivelato a Curro di non essere suo padre e lo ha minacciato di tenere la bocca chiusa. Il conte ha consigliato al figliastro di non farsi sfuggire alcun tipo di informazione sulla sua nascita, altrimenti finirà per essere considerato un figlio indesiderato ed entrambi subiranno un contraccolpo. Lorenzo è preoccupato di essere estromesso dall’eredità del Barone - per cui è tornato alla carica - e di certo non potrà permettere che ciò accada, visto la facilità che avrebbe di gestire le enormi ricchezze del nobile, con sua moglie inferma e ricoverata in una clinica psichiatrica.

La Promessa Anticipazioni: Curro in crisi

La terribile scoperta sulla sua nascita ha messo ko Curro. Il ragazzo ha ora la certezza che Lorenzo non è suo padre e che Eugenia gli ha mentito. Ma la Ezquero sarà davvero sua madre? Il giovane comincerà a pensare che quello che gli ha rivelato Jana possa essere vero. La cameriera gli ha confessato di essere convinta che lui sia suo fratello Marcos, figlio di Dolores, una vecchia domestica della tenuta. Curro ha sino a ora rinnegato questa opzione ma dovrà iniziare a indagare più a fondo, per uscire dalla profonda crisi in cui è caduto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Mauro consola Teresa

Teresa non ha ancora superato del tutto quello che è accaduto con il Barone e si sente in colpa per quello che è successo. La ragazza pensa di essere responsabile per non aver capito i giochetti del nobile e per aver messo lei, Pia, Jana e Maria in una situazione piuttosto scomoda. Mauro cercherà di rincuorarla e tra i due sarà ancora evidente il grande affetto che li unisce. Il cameriere le ribadirà non essere più innamorato di lei e di non voler più una relazione con lei.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.