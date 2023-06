La Promessa Anticipazioni 6 giugno 2023: Leonor e Mauro cedono alla passione ma qualcuno li vede!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 6 giugno 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Leonor e Mauro finiscono per baciarsi appassionatamente e per passare la serata insieme... ma non senza essere disturbati. Jana, incastrata da Cruz, dovrà difendersi.

Nella puntata de La Promessa in onda il 6 giugno 2023, alle ore 14.45 su Canale5, Leonor e Mauro cederanno alla passione. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il cameriere, dopo l’insistenza della giovane, alla fine si lascerà trasportare ma qualcuno potrebbe scoprirli. Intanto Jana, che Cruz ha tentato di incastrare, deve nascondere il tagliacarte, e rispondere ancora all’interrogatorio di Conrado. Il sergente, sospettoso, deciderà di rinchiuderla in una camera, affinché non scappi. Manuel, venuto a scoprire questo, correrà in difesa della cameriera, facendo infuriare Cruz. Pia riceverà un regalo da parte del barone e tutti i domestici ne saranno incuriositi.

Anticipazioni La Promessa: Leonor e Mauro cedono alla passione

Da quando è morto Tomas, Leonor ha deciso di vivere appieno la sua vita. La ragazza non si fa quindi tanti problemi, nonostante dovrebbe, a corteggiare l’affascinante Mauro. La relazione tra la marchesina e il cameriere è un amore impossibile ma la giovane figlia di Cruz sembrerà davvero non farci neanche caso. Mauro, che fino a ora ha tentato di resistere, finirà per cedere alle lusinghe della bella ultimogenita di casa Lujan e i due si baceranno appassionatamente, chiudendosi in camera della ragazza. Qualcuno però busserà alla porta subito dopo. Li avrà visti?

La Promessa Anticipazioni: Jana deve proteggersi. Qualcuno la vuole incastrare

La marchesa ha deciso di servirsi di Jana per sviare le indagini di Conrado. Ha così nascosto il tagliacarte nella camera della nuova arrivata, che se lo è ritrovato tra le sue cose. Il sergente, seguendo le sue piste, tornerà all’attacco con la cameriera e indagherà su di lei. L’atteggiamento evasivo e per nulla spaventato di Jana, lo farà però infuriare, tanto da spingerlo a rinchiudere la ragazza nella sua camera, per non farla fuggire e per farla confessare. Manuel, che ormai corteggia senza sosta la ragazza, correrà di nuovo in suo aiuto e la difenderà a spada tratta. Cruz sarà furiosa. Capirà infatti che suo figlio si sta legando troppo alla nuova lavoratrice della tenuta.

Anticipazioni e Trame La Promessa: Pia riceve un regalo dal Barone

Negli appartamenti della servitù de La Promessa c’è molta curiosità. Pia ha ricevuto un bellissimo ciondolo in regalo e tutti si chiederanno chi glielo mandi. La governante non potrà certo rivelare che la persona che glielo ha comprato, è il barone, di cui è rimasta incinta dopo uno stupro e che si è invaghito di lei. Intanto Simona riceverà la lettera di suo figlio Antonio, che le racconterà degli scioperi che si stanno susseguendo nelle fabbriche, in città.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.