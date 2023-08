La Promessa Anticipazioni 3 agosto 2023: Padre Camillo indaga su Manuel e Jana. Cosa nasconde il sacerdote?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 3 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Padre Camillo cercherà di capire che tipo di rapporto ci sia tra Manuel e Jana. Il sacerdote terrà d'occhio i due ragazzi ma per conto di chi?

Nella puntata de La Promessa in onda il 3 agosto 2023, alle ore 14.45 su Canale5, sarà ormai chiaro che Padre Camillo è alla tenuta per svolgere delle indagini. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il sacerdote, ricevuta la strana lettera, comincerà a tenere d’occhio non solo Manuel ma anche Jana. Cercherà infatti di capire che tipo di rapporto ci sia tra i due e se la loro relazione continui ancora ora. Eugenia riprenderà coscienza di sé e Curro sarà felicissimo mentre Cruz vorrà conoscere la nuova cuoca che, insieme a Simona, sta realizzando dei deliziosi manicaretti. In cucina andranno tutti nel panico.

Anticipazioni La Promessa: Padre Camillo indaga su Manuel e Jana

Padre Camillo è ormai chiaro che nasconda un terribile segreto. Il sacerdote ha ricevuto una strana lettera, in cui qualcuno lo esorta a continuare le sue indagini. Ma perché tutto questo mistero? Camillo comincerà a tenere d’occhio non solo Manuel ma anche Jana e tenterà di capire che tipo di rapporto ci sia tra loro e se la loro relazione stia continuando. Quale interesse ha l’uomo nei confronti del Lujan e per chi sta lavorando? Lo scopriremo molto presto.

La Promessa Anticipazioni: Eugenia si sta riprendendo

Jana sta vincendo. Molto presto la cameriera riuscirà a parlare con Eugenia e a scoprire da lei qualcosa in più su sua madre Dolores. La marchesa sarà sempre più lucida e attiva e Curro ne sarà felicissimo. Il ragazzo potrà recuperare il suo rapporto con sua madre e finalmente ricevere il suo amore. Intanto Maria Fernandez e Salvador continueranno a stare insieme e a vivere la loro passione. Presto potrebbero decidere di far diventare il loro rapporto ancora più serio.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Panico in cucina. Cruz vuole conoscere la nuova cuoca

Cruz sarà molto soddisfatta del lavoro della nuova cuoca, assunta in cucina. La marchesa vorrà conoscerla, per farle i complimenti per il suo lavoro. Simona e gli altri andranno nel panico. Se Cruz scenderà di sotto, scoprirà che Lope – un uomo – è il nuovo aiutante e potrebbe infuriarsi così tanto per questa bugia, da licenziare tutti. Romulo e Pia, insieme a tutti i domestici, dovranno escogitare un modo per evitare il peggio.

